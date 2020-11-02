Melisa çayı nedir, nelere iyi gelir? Limon Otu çayı faydaları ve zararları nelerdir? Melisa çayı nasıl demlenir?

Yumuşacık tadı ve ferahlatan etkisi ile bilinmekte olan melisa çayı, ayrıca dünyanın önde gelen bir çok ülkesinde bazı hastalıkların tedavilerinde de sıkça kullanılan sıcak içilen doğal bir çaydır. Bireyin hastalıklara karşı savunmasını ve yaraların enfeksiyon kapması gibi çeşitli olayların önlenmesini sağlayan antiviral özelliği bulunmaktadır. Sindirimde yaşanan sıkıntılar, stres bazlı şikayetler ve uyku bozukluklarının çözülmesinde büyük rol oynar.

Melisa çayının bir diğer adı ise limon otu çayıdır ve çayı demlemek oldukça basittir. Seneleri aşkın bir zaman boyunca Asya mutfaklarının hem geleneksel hem de vazgeçilmezi olan melisa çayının iyi geldiği bilinen şeyler; mide bulanması, kusma gibi genel sindirim sorunlarıdır. Çayın ise yerinde tüketilmesi gerekmektedir aksi taktirde çok fazla tüketildiğinde alerjik sorunlar, ağızda yaşanan kuruluk ve baş dönmelerine sebebiyet verebilir.

Melisa Çayı:

Melisa çayının botanik ismi “ Melissa officinalis” olarak bilinmektedir. Ve çay Melissa officinalis yani limon otu bitkisinde yer alan yapraklardan elde edilmektedir. Melisa bitkisi ise botanik bakımından nane familyasına üyedir ve halk tarafından balsam nanesi olarak isimlendirilmiştir. Orta Doğu, Asya ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilmekte olan bitki aslen Avrupa’ ya özgüdür. Aynı zamanda Güney Amerika ile Kuzey Amerika’ da yetiştirilmekte olan bitki bu yerlerde de popülerliğini korumaktadır.

Melisa bitkisinde bulunan yapraklar, bitkisel olarak üretilen ürünler için vazgeçilmezlerdendir. Çay, çok eski zamanlardan günümüze kadar sindirimde yaşanan problemleri gidermek, adet kramplarının önüne geçmek ve baş ağrıları ile birlikte çoğu ağrı türünü azaltmak ve bitirmek üzerine kullanılmıştır. Melisa bitki çayı ayrıca kullanan kişiyi sakinleştirmektedir. Hatta uykusunda bolca problem yaşamakta olan ve uykusuzluk sıkıntısından yakınan bir çok kişinin bu ürünü tercih etmesinin nedeni sakinleştirici özelliğidir.

Melisa Bitki Çayının Sağlığa Yararları:

*Çay olarak servis edilen melisa bitkisinin içinde uçan özelliğe sahip olan yağlar sayesinde spazmların önüne geçici ve ağrıları dindirici etkisi bulunmaktadır. Sahip olduğu vitaminler ise bol miktarda C ile B vitaminidir. İçinde bulunan mineraller ise; magnezyum, demir, çinko, potasyum, manganez, bakır, fosfor ve kalsiyumdur. Kullanımı dikkatli ve yerinde yapıldığı taktirde ise bir rahatsızlığı bulunmaz ve sağlık kapsamında bolca yararı bulunur.

*Melisa bitki çayı, içen kişiyi sakinleştirme özelliği sayesinde kişinin gün içinde yaşadığı problemlerin ardından stres düzeyini azaltmakta kullanılabilir. Hatta melisa bitkisinin yaprakları sayesinde sakinleştirici etkisi bulunması çoğu ilaç firmaları tarafından kaygı bozukluklarını tedavi etmekte olan ilaçların ham maddeleri arasında yer alır.

“Geçtiğimiz senelerde yapılan bir araştırma itibari ile melisa bitkisinin stresi azaltan özellikleri kanıtlanmıştır. Bilimsel araştırmayı yürütenler bilim insanları tarafından, erkek ve dişi farelere on gün bir zaman dilimi boyunca farklı dozajlarda melisa bitkisinin özü enjekte edildi. Bilim adamları dişi farelerde daha yüksek olmak üzere her iki cinsiyette de stres seviyelerinin aşağıya düştüğünü kanıtladı”

*Melisa bitkisi çayı geçtiğimiz tarih çerçevesinde bebeklerde görülen sebebi bilinmeyen veya sebebi olmayan(kolik) uzun zaman boyunca devam eden ağlama nöbetlerinin iyileştirilmesi amacı ile kullanılmıştır. Geldiğimiz moden günlerde ise çoğu bitkisel bazlı ilaç firması, kolik bebek ağlamasının azaltılması için üretilen ilaçlarda, ham maddesinde melisa bitkisi, alman papatyası ve rezeneyi birleştirirler. Bu ilaçlar düzenli şekilde kullanılırsa kolik nedenli bebek ağlamasını durdurmaktadır.

DAHA İYİ BİR UYKU!

*Melisa bitkisel çayı, sakinleştiricilik taşıması ile uyku eksikliği ve diğer uyku problemlerinin giderilmesine yardımcı olabilmektedir. Amerika’ da ki bir üniversite tarafından yürütülmüş bir çalışma itibari ile, melisa bitki çayının uykunun verimsiz olmasının altında yatan semptomları iyileştirebildiğini ve uyku kalitesinin arttırıldığını kanıtlamıştır.

*Melisa bitki çayı, mide problemlerini, kramp ağrılarını ve mide ülseri gibi yaygın bir şekilde karşılaşabilen sindirim sistemi problemlerinin dindirilmesinde kullanılabilmektedir. Bu özellik ise yapılan araştırmalar neticesinde kanıtlanmıştır.

*Melisa bitki çayının yapılan araştırmalar neticesinde zihinsel gelişimi de desteklediği kanıtlanmıştır. Özellikle nörolojik hastalıklarda görülmekte olan bazı semptomları azaltacağı düşünülmektedir. Alzheimer hastalığının erken erken evreleri itibari ile ortaya çıkmaya başlayan semptomları hafife indirgeyebilir. Tam anlamı ile Alzheimer hastalığını iyileştiremez ancak hastalığı daha iyi bir şekilde yönettirebilir. Ancak nörolojik hastalığı bulunanlar kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır.

“Yapılan bir araştırma ile limon balsamının kolinerjik özelliklerinin bulunduğu, yani bitkinin nörotransmiter görevi üstlendiği görülmüştür. Alzheimer hastalığı bulunan kişilerde unutma semptomlara sebep olmakta ve bunamanın başlangıcına yol açmakta olan kolinerjik nöronlara zarar vermektedir. Bu açıdan bilim insanları, düzenli bir şekilde kullanılan melisa çayının hafızayı iyileştirdiğine dair, Alzheimer hastalarının terapötik şekilde değer sunduğu düşünülür”

*Melisa bitki çayı, yaraların enfeksiyona bağlı olarak yaşanan hastalıklar için iyileşme sürelerinin daha hızlı gerçeklemesine yardımcı olmaktadır. Melisa bitkisinin özü, yanma ve kaşıntıları azaltma amacı ile bitkisel kremlerde ya da esantiyel yağlarda kullanılır.

Melisa Bitki Çayının Yaşanabilecek Zararları:

Melisa bitkisel çayı sağlık ve medikal açıdan kullanıldığı zaman bir çok bitki çaylarındaki gibi bir takım yan etkiler yaşatabilmektedir. Az miktarda ya da orta miktarlarda kullanıldığında oldukça güvenilirdir. Melisa bitkisel çayını demek isteyen bireyin ise öncesinde dikkat etmesi gereken püf noktalar bulunmaktadır.

Melisa çayının yüksek miktarda kullanılması içerdiği pirolizidin ve alkaloidler nedeni ile yan etkiler doğurabilmektedir. Melisa çayı için önerilmekte olan tüketim miktarı bir gün içerisinde 1, 5 gram olarak belirlenmiş ayrıyeten hamilelik ve emzirme sürecinde olan kadınların tüketmemesi tavsiye edilir. Melisa çayının yüksek kullanımında oluşabilecek yan etkileri ise:

*Baş ağrıları,

*İdrarı yaparken hissedilen yanma,

*Vücut ısısının yükselmesi,

*Midede oluşan bulantılar ve kusma,

*Karın bölgesinde yaşanan ağrılar,

*Baş dönmesi ve ani kalkmalarda yaşanan karartılar,

*Nefes alıp verirken yaşanan hırıltılar,

*Ciltte ortaya çıkan tahrişler,

*Alerjik reaksiyonlar(Melisa bitkisi, nane familyasından olduğu için bu familyaya duyarlı olan kişiler tarafından kullanıldığında alerjik etkiler yaratmaktadır. Eğer canlı bitkiye alerjiniz bulunmakta ise melisa çayından kaçınınız.).

Gebelik Sürecinde Melisa Çayı İçmek:

Hamile ve emzirmekte olan kadınlar için Melisa çayı veya melisa çayı benzeri bir bitkisel çayın kullanımından önce mutlaka doktora danışılması gerekmektedir.

Melisa bitki çayı, kan şekeri seviyesini doğal bir şekilde düşürmekte olduğundan dolayı diyabet için kullanılmakta olan ilaçların etkisini değiştirebilir. Tüketim esnasında herhangi bir yan etki ile karşılaşılırsa kullanmayı kesin ve doktorunuzdan destek alın.

Melisa çayının içiminin ardından araba kullanımından kaçınılmalıdır. Melisa çayının sakinleştirici özelliklerinin insanı hafif uyuşturduğunu unutmamak gerekmektedir.

Tiroid İlaçları almakta iseniz ya da hergangi bir tiroid sıkıntısı bulunmakta ise birey melisa çayı tüketiminden kaçınmalıdır çünkü melisa çayı hormon seviyesini değiştirmektedir.

Melisa Bitkisel Çayın Demlenmesi:

Melisa bitkisel çayı, kurutulmuş bir şekilde piyasada yer alan bitki yaprakları aracılığı ile yapılabilir. Artı birçok firmanın piyasaya çıktığı poşet çaylar kolayca demlenebilir. Çayın içiminin güzel olması ve sağlık oranının yüksek olması için herhangi bir kirletici ürünün bitkinin bakımında kullanılmadığından emin olun.

Çay Demlemek İçin Malzemeler:

1 avuç taze bir şekilde alınmış melisa yaprağı yada bir çorba kaşığı kurutulmuş melisa yaprağı,

250 Ml. Su,

1 tatlı kaşığı dolusu sıkma limon suyu,

50 gram zencefil ve bal(isteğe göredir, kullanılmasa da olur).

Hazırlanış:

Suyun kaynatma işlemini başlatın ve kaynayan suya melisa yaprağından ilave ediniz. 10 Dakika bir süre zarfında demlenecektir. Eğer çayınızın yoğunluğunu arttırmak istiyorsanız, yaprakların dışında bitki saplarını da ekleyebilirsiniz. İsterseniz süzme işleminin ardından sıcak bir şekilde tüketebilir, isterseniz şişeleyip biraz ılıdıktan sonra tüketebilirsiniz.