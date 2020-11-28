Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromu nedir, tedavisi var mı?

Sevilen komedyen ve şovmen Mehmet Ali Erbil, yakalandığı ‘Kaçış Sendromu’ hastalığı nedeniyle ekranlardan uzak kalmıştı. 9 yıl aradan sonra başlayan İbo Show’un 28 Kasım Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölüm konukları arasında Erbil’in hayatı ve hastalığı araştırılmaya başlandı. Programa evinden katılan Erbil, Tatlıses’i misafir ederek karşılıklı sohbet ettiler.
Mehmet Ali Erbil kimdir?
Özel kanalların açılmasıyla TRT’den Kanal 6’ya transfer olan Erbil, InterStar, ATV’de dizi ve Show TV’de program yapmıştır. 1985’te İlyas Salman ile ‘Uyanıklar Dünyası’ filminde rol alan Erbil, 2015’te Star TV’de Çarkıfelek’in sunuculuğunu yapmıştır. Pazartesinden Perşembe gününe kadar Tuba Ünsal’la Çarkıfelek’i sunan Erbil, dünyada yalnızca 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastalığına yakalanmıştır.