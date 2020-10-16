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Maskesiz hayata ne zaman geçilecek? DSÖ tarih verildi

Maskesiz hayata ne zaman geçileceği tüm dünyada merak edilirken Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli açıklamalar geldi. DSÖ aşıların uygulanmasıyla birlikte normal hayat için tarih verdi.

16 Ekim 2020 Cuma 16:16
Maskesiz hayata ne zaman geçilecek? DSÖ tarih verildi
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Koronavirüs salgınının etkileri tüm dünya ülkelerinde sürmeye devam ediyor. Rusya başta olmak üzere pek çok ülke Covid – 19 aşısı için çalışmalarını sürdürüyor. Aşı ile ilgili önemli adımlar beklenirken Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yayınladı. DSÖ’den yapılan açıklamada gençler ile sağlıklı kişilerin aşıya ulaşması için 2022 yılı hedef olarak gösterildi.

Koronavirüs Aşısı 2022’de


Yüksek risk grubundaki kişilerin aşı dağıtımında öncelikli olması yetkililerin anlaşma sağladığı bir konu. DSÖ’den yapılan açıklamaya göre, öncelikli olarak risk grubundaki kişilerin aşıdan yararlanması sağlanacak ve genç ve sağlıklı bireylere en son aşı uygulanacak. Milyarlarca insan göz önünde bulundurulduğunda genç ve sağlıklı kişiler aşıdan en erken 2022 yılında yararlanabilecek.

Soumya Swaminathan, risk grubundakilerinde de kendi aralarında değerlendirmeye alınacağını ve bu kapsamda sağlık çalışanlarının da değerlendirileceğini ifade etti. Koronavirüs aşısı konusunda Dünya Sağlık Örgütü ve tüm ülkelerin temel kuralları belirlemesi bekleniyor.

Sağlıklı ve genç kişilerin aşı olması ile birlikte normal hayata dönülebileceği konuşuluyor. Normal hayat ile birlikte maskesiz günlerin geri gelmesi isteniyor.  



Son Güncelleme: 16.10.2020 16:16
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Anahtar Kelimeler:
DsöKoronavirüsCovid - 19 Aşısı
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