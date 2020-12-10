Maskesiz hayat için tarih var mı? Maskesiz hayat ne zaman başlayacak?

Ahmet Hakan’ın CNN Türk kanalında sunduğu Tarafsız Bölge adlı programa katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, pandeminin olumlu ilerlemesiyle maske takma döneminin son bulacağını söyledi.

Temmuz aylarında maske takmak son bulabilir

Kara, nüfusun %60’ınınlanması halinde Türkiye’de insanların rahatlayacağını, aşılanma oranının %70 ve %80 oranında artması sonuncunda ise normalleşme adımlarının olacağını sözlerine ekledi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’de nisan ve mayıs ayında aşı oranının %60 oranına yükselebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Ateş Kara, pandemi sürecinde aksiliğin olmaması durumunda Temmuz ayında maskesiz sokağa çıkılabileceğini söyledi. Koronavirüsün dünya genelindeki durumu hakkında da konuşan Kara, aşılanmanın dünyada çok hızlı olmayacağını dile getirerek, bir sonraki yılın kasım ve aralık aylarında tekrardan maske takılabileceğini açıkladı.