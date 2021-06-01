Maskelerden kurtulmada net tarih belli oldu! Bakan Koca, o tarihi açıkladı..

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda alınan normalleşme kararı tüm Türkiye'de bugünden itibaren başlatıldı. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte aşılamanın devamı sürecin hızlandırması bekleniyor. Basının karşısına geçerek, yeni normalleşme uygulaması hakkında detaylı bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hedeflerinin Eylül ayında normal hayata geçmek olduğunu söyledi. Maskelerden ne zaman kurtulmamız gerektiğine ise toplumsal bağışıklığın şart olması ifadesiyle yanıt verdi.

AŞI UYGULAMALARI HIZLANDIRILIYOR!

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için toplumsal bağışıklığın sağlanmasının en önemli faktör olduğunu vurgulayarak bu sebepten dolayı aşılamanın yaygın olarak yapılması gerektiğini söyledi. Haziran ve Temmuz aylarında aşılamanın yoğun olarak yapılmasını hedeflediklerini belirten Bakan Koca, şuan için 20 milyon BioNTech aşısının olduğunu ve bunun yanı sıra Sputnik ile Sinovac'ında olduğunu söyleyen Bakan Fahrettin Koca, toplumun en az yüzde 60'ının aşılanması durumunda toplumsal bağışıklık kazanabileceğimizi ve bu durumunda önümüzdeki 2 ay içerisinde gerçekleşeceğini ümit ettiğini ifade etti.

EYLÜL AYINDA NORMAL HAYATA DÖNEBİLİRİZ

Aşı yaptıran kişilerin maske takmamasıyla ilgili bir uygulamanın olup olmayacağı konusunda kendisine sorulan soruya yanıt veren Bakan Fahrettin Koca, yaygın aşılamanın olmadığı süre içerisinde maskelerin mutlaka takılması gerektiğini, toplumsal bağışıklığın oluşumu sonrası aşı olan kişilerde maske takma zorunluğunu kaldırılabileceğini söyledi. Alınacak kişisel tedbirlerin maske ile devre dışı bırakılmasını önermediklerini sözlerine ekleyen Bakan Koca, bu durumun Eylül ayı sonunda devreye girebileceğini ve bu dönemde de okulların açılması da dahil olmak üzere normal hayata dönmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bakan Koca, Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklık kazandıktan sonra maskelerin tamamen çıkarılabileceğine işaret ederek konuşmasının devamında maske takmaya devam etmek isteyenlerinde aynı şekilde devam edebileceklerini, maskenin o tarihten sonra kişisel tercih olarak bırakılabileceği ifadelerini kullandı.