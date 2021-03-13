İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Maskeler ne zaman çıkacak?

Koronavirüs bir yıldır hayatımızda devam ederken hayatımızda yer edinen maskeler varlığını sürdürmekte. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin maske kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Maskeler ne zaman çıkacak?

13 Mart 2021 Cumartesi 17:24
Maskeler ne zaman çıkacak?
Takip Et:

Koronavirüs salgını ülkemizde bir yıldır görülmesinin ardından varlığını sürdüren maskeler artık vatandaşlar tarafından vazgeçilmez hale geldi. Ülkemizde maskesiz dışarıda dolaşmanın yasak olduğu bugünlerde halk maskelerin hayatımızdan ne zaman çıkacağını merak ediyor.

2022 yılının başına kadar maske kullanımı devam edecek!

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Covid- 19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin maske kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin maskenin, 2022 yılının başına kadar günlük yaşamda olacağını söyledi.

Vakaların inişli çıkışlı olduğu dönemlerde maske kullanımının ön planda olması gerektiğine değinen Prof. Dr. Tekin “Maskenin hayatımızdan çıkması için henüz erken. Vaka sayılarında düşüş yaşansa bile sıfıra inmedi. Şu an mutasyonlu virüsün konuşulduğu dönemde maskenin hayatımızda olması olağan bir durum. DSÖ´nün açıkladığı gibi salgın, 2022'nin başına kadar devam edecek" diye konuştu.

Maske kullanımına her zaman dikkat etmemiz gerektiğine değinen Tekin, vaka sayılarının düştüğü dönemlerde maske kullanımının öneminden bahsetti.  Yakın zamanda sınırlı normalleşmenin olacağından söz eden Tekin, maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğine değindi.

Vaka sayıları azalmışken vatandaşlar olarak maske kullanımı ile olumlu katkı sağlanacağını söyleyen Prof. Dr. Tekin, normalleşmeyi ve maskesiz günleri özledik diye ifade ediyor.  Kovid-19’un ülkemizde halen negatif etkisi sürdüğünü ve buna göre davranılması gerektiğine değiniyor.

Prof. Dr. Tekin, aşılamaların ülkemizde başlamasının ardından vakalarda düşüş görülmesi üzerine maskelerin o zaman hayatımızdan çıkacağını söyledi.



Son Güncelleme: 13.03.2021 17:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MaskeKoronavirüsRecep Tekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli aşı ne zaman çıkacak, yerli aşı ne zaman vurulmaya başlayacak? Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?
Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli aşı ne zaman çıkacak, yerli aşı ne zaman vurulmaya başlayacak? Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?
Kaliteli uyku uyumanız için önemli püf noktaları ve öneriler
Kaliteli uyku uyumanız için önemli püf noktaları ve öneriler
Erotomani nedir? Masumiyet dizisi Erotomani hastalığı nedir? Erotomani tedavisi var mı, nasıl anlaşılır?
Erotomani nedir? Masumiyet dizisi Erotomani hastalığı nedir? Erotomani tedavisi var mı, nasıl anlaşılır?
SGK ile karşılanan ücretsiz ilaçlar listesine 29 ilaç eklendi
SGK ile karşılanan ücretsiz ilaçlar listesine 29 ilaç eklendi
Koronavirüs ilacı Molnupiravir çalışmaları ne durumda? Molnupiravir koronavirüse çare olacak mı?
Koronavirüs ilacı Molnupiravir çalışmaları ne durumda? Molnupiravir koronavirüse çare olacak mı?
Ayak kokusu nasıl oluşur? Ayak kokusunu önlemek için pratik çözüm önerileri
Ayak kokusu nasıl oluşur? Ayak kokusunu önlemek için pratik çözüm önerileri

Popüler Haberler

Maskeler ne zaman çıkacak?
2021 Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Şaban ayı başlangıç tarihi ve ibadetleri
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 13 Mart 2021 Cumartesi
Mart 2021 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Engelliler için yapılan yardımlar ve yardım başvuru şartları
Bensu Narlı'nın katili kim? Serhat Kantaş kimdir, tutuklandı mı?
2021 Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir?
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları
Bugün hangi maç, hangi kanalda? 13 Mart 2021 Cumartesi
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Mart 2021 kredi kampanya detayları
Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2021 Düşük yağ programının özellikleri
Günlük burç yorumları; 13 Mart 2021 Cumartesi Astrolojik burç yorumları
Kanal D canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç doğum tarihi
T.C. ile rapor parası sorgulama nasıl yapılır? 2021
Teşkilat dizisi yeni katılan oyuncuları kimler? Teşkilat yeni gelen oyuncular ve rolleri
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
McDonalds PS5 çekilişi ücretsiz şifre girişi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.