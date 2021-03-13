Maskeler ne zaman çıkacak?

Koronavirüs salgını ülkemizde bir yıldır görülmesinin ardından varlığını sürdüren maskeler artık vatandaşlar tarafından vazgeçilmez hale geldi. Ülkemizde maskesiz dışarıda dolaşmanın yasak olduğu bugünlerde halk maskelerin hayatımızdan ne zaman çıkacağını merak ediyor.

2022 yılının başına kadar maske kullanımı devam edecek!

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Covid- 19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin maske kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin maskenin, 2022 yılının başına kadar günlük yaşamda olacağını söyledi.

Vakaların inişli çıkışlı olduğu dönemlerde maske kullanımının ön planda olması gerektiğine değinen Prof. Dr. Tekin “Maskenin hayatımızdan çıkması için henüz erken. Vaka sayılarında düşüş yaşansa bile sıfıra inmedi. Şu an mutasyonlu virüsün konuşulduğu dönemde maskenin hayatımızda olması olağan bir durum. DSÖ´nün açıkladığı gibi salgın, 2022'nin başına kadar devam edecek" diye konuştu.

Maske kullanımına her zaman dikkat etmemiz gerektiğine değinen Tekin, vaka sayılarının düştüğü dönemlerde maske kullanımının öneminden bahsetti. Yakın zamanda sınırlı normalleşmenin olacağından söz eden Tekin, maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğine değindi.

Vaka sayıları azalmışken vatandaşlar olarak maske kullanımı ile olumlu katkı sağlanacağını söyleyen Prof. Dr. Tekin, normalleşmeyi ve maskesiz günleri özledik diye ifade ediyor. Kovid-19’un ülkemizde halen negatif etkisi sürdüğünü ve buna göre davranılması gerektiğine değiniyor.

Prof. Dr. Tekin, aşılamaların ülkemizde başlamasının ardından vakalarda düşüş görülmesi üzerine maskelerin o zaman hayatımızdan çıkacağını söyledi.