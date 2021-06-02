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Maske takmak zorunlu mu? Haziran 2021 Maske takma yasağı kalktı mı, kalkacak mı?

Kabine Toplantısı’nın yapılmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Normalleşmeye adım adım gidilirken kısıtlamalarda genişlemeler oldu. Bunun üzerine maske zorunluluğu hakkında meraklarda çoğaldı. Sıkça sorulan sorulardan olan maske zorunluluğu kalktı mı? Soruları herkes tarafından araştırılmaya başlanması ile resmi açıklama bekleniyor. İşte maske zorunluluğu hakkında merak edilenler haberimizde

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:01
Maske takmak zorunlu mu? Haziran 2021 Maske takma yasağı kalktı mı, kalkacak mı?
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Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamalar sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genelgeyi yayınladı. Haziran ayında normalleşme adımlarının atıldığı duyurulmasıyla vatandaşlarda maske zorunluluğu hakkında merakları arttı. Açık ve kapalı alanlarda maske takmak zorunluluğu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Nargile kafalar açıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının 05.00 – 22.00 aralığında devam edeceğini duyururken Pazar gününün de tamamen yasak olacağını bildirdi. Haziran ayında bu kısıtlamalar doğrultusunda devam ederken Temmuz ayında ise tekrar kabine toplantısı yapılarak vaka ve vefat sayılarına göre tekrardan sektörlerde değişiklik olacağı bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda hamam, yüzme havuzu, saunalar, nargile salonları, gazino, birahane gibi yerlerin kapalı kalmasına karar verildi.

Sokağa çıkma yasağının saatlerinde olan genişleme doğrultusunda kafeler ve açılan yerlerin çalışma saatlerinde de değişiklik görüldü. Hafta içi ve Cumartesi günü dahil olmak üzere 07.00 – 21.00 saatleri aralığında dükkanlarda hizmet verilecektir. Bunun yanı sıra akşam 21.00’dan 24.00’a kadar olan süreçte ise paket servisi devam edecek. Pazar günü ise sadece 07.00 – 24.00 aralığında paket servisi yapılacaktır.

2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Covid-19 salgını nedeniyle açık cezaevlerinde 31 Mayıs tarihine kadar izinler uzatıldı. Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda mahkumlara haberler duyuruldu. 31 Mayıs tarihinden sonra 2 ay daha izinlerin uzatılacağı bildirildi.


Son Güncelleme: 02.06.2021 12:01
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Maske Takma ZorunluluğuKabine Toplantısı Alınan KararlarMaske Yasağı Kalktı Mı ?
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