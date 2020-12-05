Maske İle Spor Yaparsam Ne Olur?

Spor yapmanın doktorlarımızın de tavsiye ettiği gibi insan vücuduna sağladığı faydaları görmezden gelinemeyecek düzeyde fazla olduğu bilinmekte. Bu bilgiyi ciddiye alan birçok bireyimiz düzenli olarak spor yapmaktadır. Son dönemde dünya da düzen bozan covıd-19 salgın hastalığı nedeni ile spor yapan bireylerimiz maske kullanarak aktivitelerini yerine getirmekte. Maske ile spor yapmanın insan vücuduna zararı olup olmadığı merak konusu haline gelmektedir.

MASKE İLE SPOR YAPMANIN ZARARI VARMIDIR?

Covıd-19 tedbirleri nedeniyle maske takarak spor yapmak birçok zararı da beraberinde getiriyor. Çinin Vuhan kentinde başlayan salgın hastalığın neticesinde orada bulunan bir vatandaşın maske takarak spor yapması sonucunda ciğerlerinin patladığı bilinmekte ve bu bilgiden kaynaklı bir çok vatandaşımız spor yaparken tedirgin olmakta.

Yaşanan bu kötü durumdan kaynaklı birçok uzman maske ile spor yapılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmakta. Maske ile spor yapmanın zararı var mı sorusuna cevabı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan’ dan geldi. Taşbakan, maske ile spor yapanların sağlık açısından büyük tehlikede olduğunu dile getirdi.

MASKE İLE SPOR YAPMANIN ZARARLARI NELERDİR?

Taşbakan 1,5 metre sosyal mesafeye uyarak kabalalık ortamlarda sadece cerrahi maske kullanarak spor yapılması gerektiğini belirtti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MASKELERİ SPOR YAPARKEN KULLANILMAMALI

Sağlık çalışanlarının kullandığı cinsten maskeler kullanarak spor yapan bireylere bu durumun zarar vereceğinden ve istenmeyen sonuçlar yaşanılacağı belirtilmekte.

Sağlık çalışanlarının kullandığı maskeler diğer maskelere göre daha korunaklı olunduğu bilinmekte fakat spor yaparken bu durum sağlık açısından pekte öyle olmamakta. Sağlık çalışanlarının kullandığı maskeler havayı daha az geçirmekte bundan kaynaklı spor yaparken N95 gibi maskeler kullanılırsa maalesef süreç ölüm ile sonlanabiliyor.

Sağlık çalışanlarının kullandığı N95 türü maskeler ile spor yapmanın zararları şu şekilde sıralanıyor;

Nefes alıp verirken nefesin yeterli miktarda alınmasına engel oluyor

Nefes verirken çıkan havanın bir kısmı maske içerisinde kalarak geri solunmak zorunda kalınıyor

Uzun süre kullanıldığı zaman kanda karbondioksit olarak bilinen zararlı gazın birikmesi söz konusu oluyor

Karbondioksit gazının uzun süre solunması, ölüme kadar gidebilecek sağlık sorunlarına neden oluyor.

Kalın maskeler ile spor yapan kişilerde baygınlık, ani ölüm gibi sorunlar sıklıkla yaşanabiliyor.

MASKE İLE SPOR YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

Geçirdiğimiz salgın hastalık dönemi nedeni ile maske ile spor yapmak oldukça önemli fakat spor yaparken önerilen doğru maskenin kullanılması gerektiği belirtilmekte. Kullanıma önerilen cerrahi maskeler havayı daha kolay geçirdiğinden tercih edilmesi gerektiği önerilmektedir.

Uzmanlar yaptıkları uyarılarda maske ile spor yapan vatandaşların nefes darlığı, baş ağrısı, denge kaybı, çarpını, kaslarda seyirme, kramp ve yüzde kızarma gibi belirtiler göstermeleri durumunda maskelerini çıkararak panik yapmadan dinlenmeleri gerektiğini vurgulamakta.