Martha Vineyard 21 gün detoksu ile 21 günde 10 kilo

Detoks, en basit anlamıyla vücudumuzu toksinlerden arındırmak amacıyla uygulanan bir beslenme şeklidir. Gün içerisinde vücudumuza aldığımız yabancı maddelerin daha hızlı bir şekilde atılması konusunda yardımcı olur. Bu sayede vücudun dinlenmesini, temizlenmesini ve beslenmesini sağlar. Vücut, zararlı maddelerin atılımını sağlamak için çeşitli vitaminlere ve minerallere ihtiyaç duyar. Detoks da bu ihtiyaç duyulan maddelerin vücuda hızlı bir şekilde girmesini sağlar. Detoks aslında vücudun iç temizliğidir. Bu arada detoksun sürekli bir beslenme şekli olmadığını da belirtelim. Martha’s Vineyard detoksunun özellikleri nelerdir?

21 Günde 10 Kilo Verin: Martha’s Vineyard Detoks Diyeti, geleneksel bir diyet programından ziyade hem vücudu toksinlerden arındıran hem de kilo verdirmek için tasarlanmış bir detoks programıdır. Yazar, hemşire ve (tıp doktoru ile karıştırılmması gereken doğal tıp doktoru) natüropat uzmanı Roni DeLuz, bu sıvıya dayalı diyet programını kendi hastalığını tedavi etmek amacı ile oluşturduğunu söylüyor.

Diyeti uygulayanlara, bu diyetle 2 saatte bir sıvı tüketip vücutlarını temizleyecekleri iddiaa ediliyor. Diyette yer alan az sıvı seçenekleri arasında su, ev yapımı çorba, sebze ve meyve suları ve yazarın kendi web sitesinde tarifi bulunan yeşil içecekler ve antioksiidan görevinde olan ahududu, frambuaz, çilek ve böğütlen gibi meyvelerden oluşan toz karışımı bulunmaktadır.

Diyeti uygulamak isteyenler için 2 günlük haftasonu programı, yedi günlük program yada 21günlük tüm program olmak üzere 3 ayrı seçenek bulunmaktadır. Bu seçeneklerin hepside 2 saatte bir sıvı tüketmek gerekmektedir. De Luz, 21 günlük tam programı yıl da bir kere, yedi günlük temizliği her mevsim başı ve 2 günlük haftasonu programını da her hafta uygulamayı önermektedir,

21 günün sonunda diyeti uygulayanlar, “temizlenmiş vücutları artık kilo aldıran işlenmiş gıdalara ve abur cubura tahammül edemeyeceği için detoks programından dikkatlice ve yavaş çıkmalı,” diye belirtiyor DeLuz. Yazar, sindirim sisteminin hergün alınan toz proteinin yanında sebze, soya sütü, 80-100gr. somon balığı ve bir kâse yağsız sütle yavaşça harekete geçirilmesini önermektedir. Daha sonra bu listeye besin değeri daha yüksek yiyecekler eklenmekte. Gülgilere ait meyvelerle hazırlanan meyve suları, yeşil içeceklerle protein karışımları gibi besleyici takviyeler az miktarda önerilmeye devam etmektedir.

Martha’s Vineyard detoksunda neler yiyebilirsiniz?

Diyette, 2 saatte bir önerilen içecek içilir. Böylece gün sonunda 1-1.5litre su, 900ml ile 1litre arası bitki çayı, yaklaşık yarım litre sebze çorbası ve bir litreye yakın sebze yada sebze suları ile hazırlanmış yeşil içecekler yada gülgiller meyvelerinden hazırlanmış meyve suları tüketilir,

Diyetisyenler, bu diyetin, kişinin seçimine bağlı olarak günde yaklaşık 20gr protein ve 1000kalori sağlayacağını söylemekte.

21 Günde 10Kilo Verin Diyeti sıvı, püre, pişmiş yada toz şeklinde bol sebze ve meyve içersede diyette bunun dışında pek bir şey yenmemekte. İzin verilen gıdalar sarımsak, baklagiller, havuç, salatallık, kereviz sap, karalâhana, lahana, pancar, tatlı patates, kabak, yeşil sebzelerin çoğu ve domatestir.

Yeterli protein içermeyen diyet programları kas yoğunluğunun azalmasına neden olmakta. Ayrıca yağlardan yeterince yağ asidi almadığınız zamanda bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir.

Bu diyet programıyla, hazırlanan içeceki yanınıza almadığınız takdirde dışarıda yemek yemek çok zordur. Ayrıca programı uygular iken kahveyide kesmeye hazırlıklı olmalısınız. Uzmanlar, kahvenin baş ağrısna yol açabileceğini ifade edşyor. İçkide yasaklı uzun listede yerini alan içeceklerden. Alkole ancak diyetin form koruma aşamasında, ama çok az oranda izin verilmekte.

Martha’s Vineyard detoksu nasıl işler?

“Kilo vermeye çalışırken vücudumuz doğru şekilde toksinlerden arınmadığı gibi metabolizmamızda gerektiği gibi çalışmıyor. Bu yüzden, doğal besinlere geri dönüldüğü zaman vücut otomatik olarak kilo almaya başlıyor,” diyor yazsr. Yazara göre sağlıksız olmamzın ve kilo almamızın tek nedeni yiyecek ve içeceklerdeki toksinlerdir. Gerçeğin pekde böyle olmadığını söylüyor bazı uzmanlar. Yiyecekleri sıvı halde tüketmenin pekde bir avantaj sağlamamaktadır. Aksine dezavantajı bile vardır. Onlara göre yiyecekleri tüketmenin en iyi formu püre yada sıvı değil, katı haldir.

Vücudunuz, çiğnemek, sindirmek, mide ve bağırsağın işlevni sağlayan emillimi yerine getirebilmek için katı olan yiyeceklere ihtiyaç duyar. Bağırsaklar, zaten vücuta katı halde giren besinlerin yararlı kısımlarını ayıracak bir yapıya sahiptir. Bu yüzden yiyecekleri sıvı halde tüketmenin bir avantaj yoktur.

Intenet üzerinden satın alınan 21 günlük programa ek olarak 9 günlük form koruma programınıın fiyatı, 199dolar olarak belirlenmiş. Yazarın web sitesinde diyete günde 12dolar harcandığı söylensede bu miktarın neleri içerdiği açıklamamış.

Martha’s Vineyard detoksu hakkında uzmanlar ne diyor?

21 Günde 10 Kilo Verin Diyeti ile hızla kilo vereceğiniz doğrudur ama uzmanlar bunun sebebinin vücudun toksinlerden arınmasının haricinde kalori azaltılmasından meydana geldiği söyleniyor,

21 günlük bu denli az kaloriye dayanan programların kişiyi dahada şişmanlatacağı uyarısında bulunuyorlar.

Bu kadar az kalori alındığından kilo vermek doğaldır, ama verilen bu kiloların çoğu sıvı ve kas kaybıdır. Yeteri kadar protein alınmadığında vücut gerekli proteni almak için diğer kanallara başvurur, yani kendi kas yoğunluğundan yemeye başlar. Aç kalınan böyle bir diyetin sonrasında kilonuz düşebilir ama yağ oranınız artar ve kas oranı düşmektedir.

Bu diyet programı hakkında söylenebilecek tek olumlu şey, genelde çoğu kişinin günlük beslenme programında yer almayan miktarda sebze ve meyveye yöneltmesi yapılıyor.

21 Günde 10 Kilo Verin Diyetindeki bir başka sorunda şahsı aç bırakmasıdır. Günlük kalori ihtiyacınızı sıvılarla aldığınız zaman, katı yiyeceklerden alınan tokluk hissini yaşanmaz. Bu yüzden bu diyeti uygulayanlar çok aç hissedebilirler.

Diyeti uygulayanlar bu program boyunca baş dönmesi, susuzluk ve sersemlik yaşayabileceği konusunda uyarılıyr. Bunun sebebide DeLuz’ün iddia ettiği gibi vücudun toksik kalıntıları atmasından dolayı hasta hissetmesinden ötürü değil, yetersiz beslenmeden kaynaklandığı düşünülmekte.

Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Bu diyet, kilo vermede her ne kadar bilimsel gibi görünsede diyetisyenler, doktorlar ve sağlık uzmanlarının sağlıklı bir yaşam için gerekli ve temel besinler açısından yetersiz olduğu ortaya konulmakta. Ayrıca, vitamin ve mineral anlamında yetersiz sıvıları aşırı miktarda tüketmenin yanısıra yaptırılması önerilen lavman ve lenf drenaj gibi işlemlerinde sağlık açısından tehlikeli olacağı söylenmekte.

Sağlığınızı tehlikeye atmadan, doğal yollarl ile kilo kaybetmek ve sonrasında da verdiğiniz kiloları korumak istiyenler dengeli bir beslenme ve egzersiz programı ile daha uzun vade de kilo verebileceğini diyet programlarına yönelmekte fayda var. Kendinizi yorgun hissedenler için detoks yapma zamanı gelmiş olablir. Antioksidan zengini olan bir kür büyük etki yapabilir.

Hamileler,emziren anneler, mide hastalığı olanlar, böbrek hastaları, şeker hastalığı olanlar, tansiyon hastaları detoks yapmamalıdırlar. Özellikle kalp ameliyatı sonrasında detoks uygulatılan hastaların yoğun bakımda kalış sürelerinde azalmanın olabileceği vurgulanmaktadır.