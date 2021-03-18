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Mart ayında hangi balık yenir?

Balık tüketmek isteyen vatandaşların en merak ettiği konu, hangi ayda hangi balığın yeneceği. Biz de bu yazımızda, içinde bulunduğumuz Mart ayında, hangi balıkların yeneceğini yazdık. Mart ayında hangi balık yenir? İşte detaylar...

18 Mart 2021 Perşembe 16:55
Mart ayında hangi balık yenir?
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Ülkemizde pek çok çeşit balık bulunduğu için, vatandaşlar hangi ayda hangi balığın yeneceğini merak ediyor. En lezzetli balığı yemek isteyen vatandaşlar, hangi ayda hangi balığın daha lezzetli olacağını merak ediyor. Bu konuda intenet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar, balık yemek için doğru mevsimi arıyorlar. Biz de bu haberimizde, Mart ayında yenecek balıklarını okurlarımıza sunduk. İşte Mart ayında yenmesi gereken balıklar...

Mart ayında hangi balıklar yenir?

Mart ayında balık tüketmek isteyen vatandaşlar, bu ayda hangi balığın en lezzetli balık olacağını merak ediyorlar. Öncelikle bu ayda palamut ve uskumru tüketmek doğru olmaz. Bu balıkların mevsimi geçmiştir. Çinekop ve İstavrit’de oldukça azalmıştır ve bulunması zordur. Hamsi tüketmek isteyen vatandaşlar, Mart ayında da Hamsi yemeye devam edebilirler. Mart ayında yenecek en iyi balık çeşitleri ise Mezgit ve Tekir’dir. Mezgit ve Tekir, tam Mart ayının balığıdır ve bu ayda oldukça lezzetli olurlar. Aynı zamanda Kalkan’da bu ay için önemlidir. Mart ayında en bollaşan balık ise Levrek’tir. Tezgahlarda bolca bulunan Levrek, Mart ayında tüketilebilir.



Son Güncelleme: 18.03.2021 16:55
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Anahtar Kelimeler:
MartBalık
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