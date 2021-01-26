Mart ayında aşı sırası öğretmenlerde

Sağlık Bakanlığı'nın Çin ile yaptığı aşı anlaşması eksisksiz bir şekilde işlerse Mart ayında aşı sırasının öğretmenlere geleceği düşünülüyor.

Çin, ülkemize aşı göndermeye başladı. Ülkemize ilk olarak 3 milyon doz aşı gelmişti ve sağlık çalışanları aşılanmıştı. Daha sonra ise 6,5 milyon doz aşı geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın uygulayacağı aşı takviminde öğretmenler 2. aşamada bulunuyor. Öğretmenlere sıra gelmeden önce aşılanması gereken 12 milyon kişi mevcut. Öğretmenlere sıra gelebilmesi için ülkeye en az 24 miyon doz aşı gelmesi gerekiyor.

Çin'den şimdiye kadar 9,5 milyon doz aşı geldi. Önümüzdeki hafta 3,5 milyon doz aşı gelmesi planlanıyor. Sonraki 2 haftalık süreçte ise 10 milyon doz aşı gelmesi gerekiyor. Mart ayına kadar ülkemize tplam 20 milyon doz aşı ulaşmış olacak.

Herhangi bir aksaklık olmaması durumunda öğretmenlere Mart ayının ortası gibi sıra gelmesi düşünülüyor.