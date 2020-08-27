Malulen Emekli Kişilerin Yeni Maaşı Belli Oldu! Malulen Emeklilik Şartları Açıklandı!

Malulen emekli olacak olan vatandaşların en çok dikkat etmesi gereken hususlardan birisi ödenen primdir. Kişi primlerini yüksek yatırdıysa alacağı maaşı da yüksek alacaktır. Malulen emekli olacak kişiler normal emeklilere göre çok daha az prim gününe sahip olmaları halinde dahi emekli olabilmektedir. Bu emekliliğin temel neden kişinin iş kazası veya bir hastalık sebebiyle çalışamayacak halde olmasıdır.

Bu şekilde rahatsız kişilere sağlanan imkanlar oldukça fazladır. Belirlenen malulen emeklilik şartları ile birlikte bu kişilerin emeklilik hakları koruma altındadır. SGK tarafından belirlenen şartlar ise 25221 sayılı yönetmelik ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Malulen emekliliğe sebep hastalıklar

Şizofreni ve alt tipleri

Şizoafektif bozukluk

Sanrısal bozukluklar

Atipik veya psikozlar

Progresyon gösteren bipolar bozukluk

Beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları

Psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk

Beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar

Yaygın gelişimsel bozukluklar

Bir kişinin malulen emekli olabilmesi için öncelikle %60’lık bir engelli raporunun olması gerekmektedir. Bu kişiler bu raporları heyetler tarafından almaktadır. Bu raporu alan kişiler malulen emekli olmak için SGK’ya başvuru yapabilmektedir.

Temmuz ayı itibariyle zamlanan emekli maaşlarıyla birlikte malulen emeklilik maaşları da zamlandı. Yapılan yeni zamlara göre 1.600 TL maaş alan kişiler 100 TL’lik bir zam ile 1.700 TL maaş aldı. 1.800 TL maaş alan kişiler ise 190 TL zam alarak 1.990 TL’lik maaş almaya başladı. Maaşlara temmuz ayında %6.5’lik bir zam uygulandı.

SGK tarafından yapılan yeni açıklamalar ile birlikte malulen emeklilik şartları da köklü bir değişiklik meydana geldi. 21 hastalık malulen emeklilik şartlarına girerken, bu hastalıklardan en az birine sahip olan kişilere 1.020 TL ödeme yapılacak. Kronik hastalıklar ve kanser hastalığının da artık malulen emeklilik kapsamına alındığını açıklayan SGK, bu sayede bu kişilerinde emekli olabileceğini açıkladı.

Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte kişiler malulen emekliliğe başvurularında red almalarına rağmen tekrar başvuru gerçekleştirebilecek. Bu sayede kişilerin malulen emekli olma şansı nispeten artacak. Ayrıca 114.624 olarak açıklanan malulen emekli olan kişi sayısının yeni düzenlemeler ile birlikte artması bekleniyor.

Kişilerin sadece maluliyete dair rapor almaları emeklilik için yeterli olmamaktadır. Bu kişilerin aldıkları heyet raporlarında %60 oranında iş göremezlik bilgisinin olması gerekmektedir. Ancak bu takdirde SGK tarafından kişi malulen emekli olabilmektedir.

Malulen emekli olacak kişilerde prim günü şartı vardır. Ancak bu gün sayısı normal emeklilere göre daha düşüktür. Gerekli şartları yerine getiren kişiler bu nedenle erken yaşta emekli olma hakkına sahiptirler.

Malullük aylığı için müracaat

Kişi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik merkezlerine giderek, istenilen belgeleri teslim etmesi halinde malulen emekli olmak için başvuruda bulunmuş sayılır.

Malullüğün tespiti için sevk işlemi

Malulen emekli olmak isteyen kişiler 1800 prim gününü doldurmuş olmak zorundadırlar. Kişi eğer 1800 prim günün tamamlamış ise gerekli evraklar ile SGK merkezlerine başvuru yaprak kolayca malulen emekli olma işlemlerini başlatabilmektedir. Bu işlemlerde kişiden istenen sağlık belgeleri gibi şartların masrafları SGK tarafından ödenmektedir.

Kişi 1800 prim gününü doldurmamış olmasına karşın malulen emekli olma işlemlerini başlatabilir. Bu kişilerin emekli olması için prim borçlandırması yaptırmaları gerekir. Eksin kalan prim günlerinin borçlarını ödeyen kişiler malulen emekli olma hakkı kazanmaktadır.

Malullük aylığı bağlanmasının koşulları nelerdir?

Bir kişi aşağıdaki şartları yerine getirmesi halinde malulen emekli olmaya hak kazanmaktadır:

Kişinin en az 1800 prim gününü doldurmuş olması gerekir.

Yaşadığı kaza sonucu kişinin işinden ayrılmış olması gerekir.

Prim gününü doldurmamış kişilerin SGK’ya hiçbir borcunun olmaması gerekir.

Yazılı dilekçe ile başvurulması gerekir.

Malullük aylığı için nereye nasıl başvurulur?

Malulen emekli olmak isteyen kişiler bulundukları ilin Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine ve merkezlerine yazılı bir şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir. Yazılı başvuru yapan kişilerin başvuru hemen değerlendirmeye alınacaktır.

Müracaat için gerekli belgeler?

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru,

Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı

Maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporu

Malullük aylığı hangi hallerde kesilir?

Malulen emekli olan kişiler yurt dışında çalışmaya başlamaları halinde bu maaşlar kesilmektedir. Kişiye yapılan herhangi bir muayene sonucunun sağlam çıkması durumunda kişinin maaşı kesilir. Kişilerden istenmesi halinde tekrardan test ve sağlık raporları yapılmak zorundadır. Bu durum neticesinde herhangi bir değişik sonuç çıkması halinde kişiler malulen emeklilik maaşı alamaz.

Süreye dikkat

Kişilerden talep edilen raporlar SGK’ya verildikten sonra, SGK tarafından tanı konma işlemi istenir. Bu tanı konma 1 sene içerisinde başarılı bir şekilde tamamlanamaz ise kişiye malulen emekli maaşı verilmez. Eğer kişi heyet raporu aldığı anda başvuru yapar ise anında emekli maaşı alabilmektedir. Geç kalınan gün sonrasında yapılan başvurular neticesinde malulen emekli maaşı eksik yatırılır.

10 yıl sigorta, 1800 gün prim

Malulen emekli olacak kişilerin %60 oranında engeli bulunması şartı istenir. Bu şartı yerine getiren kişinin emekli olabilmesi için en az 10 yıl sigortalı çalışmış olması ve bu süre içerisinde 1800 gün primi ödemiş olması gerekir.

Bakıma muhtaçsa 10 yıl şartı yok

Malulen emekli olacak olan kişinin hastalığına bağlı olarak kendi ihtiyaçlarını giderememe hali mevcut ise o kişiden 1800 prim günü ödemesi yapması istenilmemektedir. Bu çerçevede kişiler eksik günü olmasına karşın malulen emekli olabilir.

Hangi hastalıklar için malul aylığı bağlanıyor?