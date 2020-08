Makyaj nasıl temizlenmelidir? Cilt makyajı temizleyen doğal ürünler

Kadınların hemen hemen her gün yaptığı makyajın, gün sonuna gelindiğinde çıkarılması eziyetli bir hal almaktadır. Bazı kadınlar her gece ihmal etmeden makyajını çıkararak uyusa da, bazıları için yoğun bir günün ardından bu durum es geçilmektedir. Ancak bu oldukça sakıncalı bir durumdur. Çünkü gece boyu ciltte kalan makyaj cildin tahriş olmasına ve gözeneklerin kir ile dolmasına bu da haliyle sivilceye ve siyah noktaya neden olmaktadır. Bu nedenle makyajın yoğunluğuna bakılmadan her gece cilt tipine uygun bir makyaj temizleme suyuyla yüz iyice temizlenmeli ve gözenekler kirden arındırılmalıdır. Bunun yanında yüz bölgesinin her bir kısmı için ayrı bir temizleme stili ve ürünü bulunmaktadır.

Göz makyajı nasıl temizlenir?

Gözlerini ön plana çıkarmak isteyen kadınlar tarafından göz makyajı sıklıkla tercih edilse de, makyajı temizleme kısmı bir hayli zordur. Göz makyajını temizlemek için güvendiğiniz bir markanın göz makyajı temizleme suyu ya da losyonunu pamuk yardımıyla kullanabilirsiniz. Pamuğu göz çevresine fazla bastırmadan dairesel hareketler çizerek makyajınızı temizleyebilirsiniz. Gözü makyajdan arındırdıktan sonra ise göz çevrenize uygun bir krem kullanmak faydalı olacaktır.

Dudak makyajı nasıl temizlenir?

Ten makyajı nasıl temizlenir?

Makyajında renkli dudaklar ile yüzüne canlılık katmak isteyen kadınlar birbirinden farklı tonlarda rujlar kullanmaktadır. Dudak makyajını çıkarmak için özel bir ürün bulunmamakla birlikte ten makyajınızı çıkardığınız ürünü kullanabilirsiniz. Dudak makyajınızı tıpkı gözlerde olduğu gibi fazla bastırmadan nazik hareketle çıkarmalısınız. Daha sonra bir lip balm sürerek gece boyu dudaklarınızın yumuşacık kalmasını sağlayabilirsiniz.

Makyajın en büyük bölümünü oluşturan ten makyajının temizlenmesi cilt için çok önemlidir. Makyajda kullanılan fondöten, kapatıcı, aydınlatıcı gibi ürünler ciltte uzun süre kalarak gözeneklere dolmaktadır. Haliyle gece makyaj ile uyunduğunda bu ürünler daha da derine inerek akne, siyah nokta oluşumuna neden olmaktadır. Bu nedenle cilt tipinize uygun bir makyaj çıkarıcı ürün kullanarak önce cildinizi makyajdan arındırmanız ardından bol su ile yüzünüzü yıkamanız yararlı olacaktır. Ayrıca makyaj ile uyumak uzun vadede cildin erken yaşlanmasına ve kırışıklıklara neden olmaktadır.

Doğal yöntemlerle makyaj nasıl çıkarılır?

Piyasada satılan kimyasal ürünlerin yanı sıra evinizde bulunan bazı ürünler ile de makyajınızı çıkarmanız mümkündür. Bu ürünlerin başında son zamanlarda çokça tercih edilen Hindistan Cevizi yağı yer almaktadır. Hindistan cevizi cildi makyajdan arındırdığı gibi cilde yumuşaklık ve hoş bir koku verir. Bunun yanı sıra ılık süt, badem yağı ve zeytinyağı da makyaj temizlemede etkilidir.