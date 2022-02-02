Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir? Şeker magnezyum eksikliğine neden olur mu?

Bağışıklık sisteminin en önemli basamağı beslenmedir. Bağışıklığı güçlü tutmak adına vücut yeterince D vitamini sentezlemeli bunun içinde hücrelerimizde yeterince magnezyum olması gerekmektedir Magnezyum eksikliğinin 18 işaretine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Şeker magnezyum eksikliği yapar mı?

Şekeri çok seven bağımlı olan kişiler şekeri fazla yediğinde gece uyuyamaz, bağırsakları fazlaca gaz olur, baş ağrısı ile uyanırlar ve tüm kaslarında ağrılar oluşur. Ortomoleküler Tıp kurucusu Dr. Abram Hoffer ve Linus Pauling şekerin eroinden bile fazla bağımlılık yaptığını söylüyorlar. Şekerle başlayan bağımlılık diğer maddelerle sürer

Şeker bağırsaklarda Candida mantarı gelişmesine yardım eder. Mantar 178 farklı mantar toksini üretir; alkol ve asetaldehid (akşamdan kalma kimyasalı) bunlardan en toksik olanlarıdır. Şeker vücutta magnezyum eksikliğine yol açar çünkü bir molekül sükrozu (sofra şekeri) metabolize etmek için 28 magnezyum molekülüne ihtiyaç olmaktadır. Bir molekül fruktozu metabolize etmek için ise 56 molekül magnezyum gerekmektedir.

Magnezyum, asetaldehidin parçalanması için de gereken bir faktördür. Vücutta yeterli magnezyum yoksa hafif bir sarhoşluk durumu oluşur ve bu genellikle depresyon ve kronik yorgunlukla karıştırılmaktadır.