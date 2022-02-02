Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir? Şeker magnezyum eksikliğine neden olur mu?

Bağışıklık sisteminin en önemli basamağı beslenmedir. Bağışıklığı güçlü tutmak adına vücut yeterince D vitamini sentezlemeli bunun içinde hücrelerimizde yeterince magnezyum olması gerekmektedir Magnezyum eksikliğinin 18 işaretine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Şeker magnezyum eksikliği yapar mı?
Şekeri çok seven bağımlı olan kişiler şekeri fazla yediğinde gece uyuyamaz, bağırsakları fazlaca gaz olur, baş ağrısı ile uyanırlar ve tüm kaslarında ağrılar oluşur. Ortomoleküler Tıp kurucusu Dr. Abram Hoffer ve Linus Pauling şekerin eroinden bile fazla bağımlılık yaptığını söylüyorlar. Şekerle başlayan bağımlılık diğer maddelerle sürer
Magnezyum, asetaldehidin parçalanması için de gereken bir faktördür. Vücutta yeterli magnezyum yoksa hafif bir sarhoşluk durumu oluşur ve bu genellikle depresyon ve kronik yorgunlukla karıştırılmaktadır.