Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum eksikliğinin etkileri neler?

Magnezyumun, insan vücudu için bu kadar önemli olmasının sebebi, vücudumuzda bulunan 300’den fazla enzimin çalışması için kilit bir rolde olmasıdır. Vücut, bu önemli elementi, kendi başına üretemediği için dışarıdan besinler yoluyla almalıdır.

Yetişkin bir insanda yaklaşık olarak 24gram magnezyum bulunmalıdır. Vücudumuzda bulunan magnezyum rezervinin sürekli doldurulması gerekir. Bir başka deyişle, bu mineralin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için, vücuda sürekli olarak verilmesi gerekiyor. Magnezyumun eksiliği vücutta bir takım sorunlara neden olmaktadır.

Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir?

1- Kaslarda kramp, seğirme ve çekmeler.

Bu belirtilerin başka nedenleri de olabilir, doktorunuz durumunuzu değerlendirmeli.

2- Zihinsel sağlık sorunları

Araştırmalar magnezyum eksikliğinin zihinsel uyuşukluk, duygusuzluk, kaygı gibi durumlara yol açabileceğini gösteriyor.

3- Osteoporoz (kemik erimesi)

Zayıf kemikler ve artmış kemik kırığı riski demek olan osteoporoz, yaşın ilerlemesi, hareketsizlik, yeterli D vitamini ve K vitamini almamak gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Magnezyum eksikliği de osteoporoz için bir risk faktörüdür ve kemik kırığı riskini de artırdığı araştırmalarca gösterilmiştir.

4- Yorgunluk ve kas zayıflığı

Bilim insanlarına göre magnezyum eksikliği durumunda kas hücrelerinde potasyum kaybı olmakta, bu da kas zayıflığına neden olabiliyor.

5- Yüksek kan basıncı

Araştırmalar magnezyum eksikliğinin kan basıncını yükseltebileceğini, yüksek tansiyonlu kişilerin magnezyum takviyelerinden fayda gördüğünü gösteriyor.

6- Astım

Magnezyum eksikliğinin şiddetli astımı olan kişilerde görülebiliyor. Akciğere giden hava yollarının kalsiyum nedeniyle tıkanabildiği bunun da solunum güçlüğüne yol açabildiği gösterilmiş. Astımlı kişilerin solunumu rahatlatmak amacıyla magnezyum sülfatlı inhaler kullandıklarında rahatladıkları da biliniyor.

7- Kalp atış ritminde düzensizlik

Magnezyum eksikliğinin en ciddi belirtilerindendir. Ritm bozukluğunun magnezyum eksikliğine genelde eşlik eden kalp kası hücrelerinin içinde ve dışındaki potasyum dengesizliğine bağlı olduğu düşünülüyor. Kalp ritmi bozukluğu kalp krizine yol açabilecek ciddi bir durumdur.