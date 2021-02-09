Macaristan, Rus aşısı Sputnik V'ye yaygın kullanım onayı verdi!

Koronavirüs salgını devam ederken aşıyı ilk bulan ülke olan Rusya’nın Sputnik V aşısına bir ülkeden daha onay çıktı. Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Prof. Dr. Miklos Kasler tarafından yapılan açıklamalarda, ülkede yapılan incelemeler kapsamında Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının tam kullanım onayı aldığı açıklandı.

Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Prof. Dr. Miklos Kasler tarafından yapılan açıklamalarda ‘Ulusal Sağlık Hizmetleri Merkezi, ‘Ulusal Sağlık Hizmetleri Merkezi, Sputnik V aşısının ürün kalitesi açısından üretici firmanın şartlarına ve insanlarda kullanıma uygun olduğunu belirleyen gerekli resmi çalışmalarını tamamlamıştır’ denildi.

Akademi dergisi olan The Lancet’te geçtiğimiz Salı yayınlanan rapor ile birlikte 21 ülkeden alınan faz 3 çalışmaları ve verilerine göre Sputnik V’nin %91,6 oranında koruyucu olduğu belirlendi.

Ayrıca Macaristan geçtiğimiz aylarda Pfizr, BioNTech ve AstraZeneca aşılarını da inceleyerek kullanım onayı vermişti. Macaristan’da salgının başından beri 376.495 koronavirüs vakası tespit edilirken ölü sayısı 13.090 olarak açıklandı.