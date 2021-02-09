İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Macaristan, Rus aşısı Sputnik V'ye yaygın kullanım onayı verdi!

Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Prof. Dr. Miklos Kasler tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Rus aşısı Sputnik V'ye yaygın kullanım onayı verildi. Faz 3 çalışmalarını değerlendiren Macaristan sağlık yetkilileri aşının ne kadar koruyucu olduğunu da açıkladı.

09 Şubat 2021 Salı 18:34
Macaristan, Rus aşısı Sputnik V'ye yaygın kullanım onayı verdi!
Takip Et:

Koronavirüs salgını devam ederken aşıyı ilk bulan ülke olan Rusya’nın Sputnik V aşısına bir ülkeden daha onay çıktı. Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Prof. Dr. Miklos Kasler tarafından yapılan açıklamalarda, ülkede yapılan incelemeler kapsamında Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının tam kullanım onayı aldığı açıklandı.

Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Prof. Dr. Miklos Kasler tarafından yapılan açıklamalarda ‘Ulusal Sağlık Hizmetleri Merkezi, ‘Ulusal Sağlık Hizmetleri Merkezi, Sputnik V aşısının ürün kalitesi açısından üretici firmanın şartlarına ve insanlarda kullanıma uygun olduğunu belirleyen gerekli resmi çalışmalarını tamamlamıştır’ denildi.

Akademi dergisi olan The Lancet’te geçtiğimiz Salı yayınlanan rapor ile birlikte 21 ülkeden alınan faz 3 çalışmaları ve verilerine göre Sputnik V’nin %91,6 oranında koruyucu olduğu belirlendi.

Ayrıca Macaristan geçtiğimiz aylarda Pfizr, BioNTech ve AstraZeneca aşılarını da inceleyerek kullanım onayı vermişti. Macaristan’da salgının başından beri 376.495 koronavirüs vakası tespit edilirken ölü sayısı 13.090 olarak açıklandı.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MacaristanRus AşısıSputnik VYaygın Kullanım Onayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırgızistan'da Kawasaki hastalığı alarmı
Kırgızistan'da Kawasaki hastalığı alarmı
İsrail'den korona aşısı ile ilgili ilginç açıklama
İsrail'den korona aşısı ile ilgili ilginç açıklama
AstraZenaca'dan mutasyon aşısı ile ilgili açıklama
AstraZenaca'dan mutasyon aşısı ile ilgili açıklama
Mutasyonlu koronavirüs bir il de daha ortaya çıktı!
Mutasyonlu koronavirüs bir il de daha ortaya çıktı!
Fuat Oktay’dan Sigarayı Bırakma Günü’ne yönelik farkındalık mesajı
Fuat Oktay’dan Sigarayı Bırakma Günü’ne yönelik farkındalık mesajı
Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 rehberine 'mutasyon virüs' ayarı!
Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 rehberine 'mutasyon virüs' ayarı!

Popüler Haberler

Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yavuz dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Kayhan filmi konusu ne? Kayhan filmi tv'de ilk kez 4 Ekim'de Tv8 ekranlarında
Menajerimi Ara Emir diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Burak Tozkoparan neden diziye veda etti?
Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Uygulama ne zaman bitecek?
Bay Yanlış neden yayınlanmıyor? Bay Yanlış final bölümü olacakmı? Fox TV Bay Yanlış bitti mi, final yapacak mı?
İBB Sosyal yardım kartının geçerli olduğu marketler
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Sermaye Piyasası Kurulu SPL Türev araçlar lisansı sınavı konuları nelerdir? 2021 SPL nasıl alınır?
Kanal D canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
Türkiye Uzay Ajansı nerede, hangi ilde kuruldu? Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili bilgiler
Gürsoy Vakfı burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? 2021 yılı burs miktarı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.