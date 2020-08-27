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Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi randevu alma ve Laboratuvar sonuçları öğrenme

İstanbul'da yer alan Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi vatandaşların en ok merak ettiği hastanelerden birisidir. Birçok bölümü ile hizmet veren hastanenin randevu alma sistemi ve laboratuvar sonuçları hakkında detaylı bilgi açıklanmıştır.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:29
Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi randevu alma ve Laboratuvar sonuçları öğrenme
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İstanbul’un Sultangazi bölgesinde bulunan Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi birçok kişi tarafından en çok tercih edilen hastanelerden birisidir. Bünyesinde bulundurduğu 16 farklı bölüm ile hastalarına hizmet veren hastane için randevu almak isteyenler, birçok yol ile randevu almaktadır. Diğer devlet hastanelerine göre birçok konuda önde olan Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, temiz ve kolay ulaşım imkanları ile vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Bünyesinde mesleki anlamda uzman doktorlar ile hastalarına hizmet veren hastanede, kendilerini değerli hisseden hastalar rahat bir nefes almaktadır. Birçok hizmetine online olarak da ulaşılabilen hastane, randevu konusunda da kolaylık sağlamaktadır.


Hastaneden randevu almak isteyenler için birçok yol bulunmaktadır. Bu yollar ise şu şekildedir:

  • Devlet tarafından sunulan Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile birlikte tüm vatandaşlar dijital ortamdan randevu alabilmektedir.
  • Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne intenetten ulaşamayan kişiler ALO 182 hattını arayarak Lütfiye Nuri Burat Hastanesi’ne randevu alma imkanına sahiptir.
  • Hastaneye bizzat başvuru ile randevu alınabilmektedir.
  • Hastaneye özel numara aranarak randevu alınabilmektedir.
  • Korona virüs nedeniyle randevular dijital ortamlarda alınmaktadır.

Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi laboratuvar sonucu öğrenme

Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi’nde yapılan tahlil ve onun gibi işlemlerin laboratuvar sonuçlarına birçok yoldan ulaşabilirsiniz. Bu yollar şu şekildedir:

  • ALO 182 hattına başvurularak laboratuvar sonuçları öğrenilebilir.
  • Hastanede alınacak olan bilgiler ile birlikte haseki.probel.com.tr sitesinden giriş yapılarak laboratuvar sonuçları edinebilir.
  • Hastaneye bizzat başvuru sonucunda laboratuvar sonuçları öğrenilebilir.

Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri

  • Telefon: 0212 594 12 53
  • 0212 594 12 54
  • 0212 594 12 55
  • Fax numarası: 0212 476 42 59
  • Adres: 50. Yıl Mahallesi 2106 Sokak Numara: 8 Blok: A. Yıl Mahallesi 2107 Sokak Numara: 7 Blok: B.

Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi bölümleri nelerdir?

  • Nöroşirurji (beyin ve sinir cerrahisi)
  • Diş hekimliği (genel diş)
  • Fizik tedavi ve rehabilitasyon
  • Göğüs hastalıkları
  • İç hastalıkları (dahiliye)
  • Kardiyoloji
  • Nöroloji
  • Psikiyatri
  • Çocuk sağlığı ve hastalıkları
  • Enfeksiyon hastalıkları (İntaniye)
  • Genel cerrahi
  • Göz hastalıkları
  • Kadın hastalıkları ve doğum
  • Kulak burun boğaz hastalıkları (KBB)
  • Ortopedi ve Travmatoloji
  • Üroloji


Son Güncelleme: 27.08.2020 15:29
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