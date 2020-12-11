Liposuction kimlere nasıl yapılır? Liposuction nerelerde yapılır, tehlikeli midir?

Liposuction Ne İşe Yarar? Liposuction Kimlere Yapılır? Liposuction Yaptırmak Tehlikeli Midir?

Liposuction vücutta bulunan fazla yağlara veda etmek için uygulanan Plastik Cerrahi operasyona verilen addır. Bunun sebebi vücutta sağlığı tehlikeye atan fazla yağlardan kısa bir süreli operasyonla vücuttan atılma işlemine denir. Herkes Liposuction’ın ne olduğunu ve ne işe yaradığını araştırıyor. Bunların yanında bu Liposuction işleminin tehlikesinin olup olmadığı da merak edilmektedir.

Liposuction, vücuttaki fazla yağların kişiyi rahatsız etmesinden dolayı hem dış görünüş hem de sağlık açısından zararlı olmasından dolayı doktorlar genellikle fazla kilo ve yağlardan çeşitli egzirsilzer ve sporlar yapılarak kurtulmasını tavsiye ediyorlar. Bol bol su içerek bu fazla kilolardan kurtulmayı da tavsiye eden doktorlar, spor yapmak istemeyen ve kilolarından rahatsız olan kişilere Liposuction yaptırmalarını isterler. Fiziki görünüşten kaynaklı rahatsızlık yaşayan insanların yanında, vücutlarında haddinden fazla yağ olmasından dolayı her an rahatsızlık geçirebilmelerinden dolayı bu tür bir operasyonla sağlıklarına kavuşma imkanları bulunmaktadır. Yağlardan kaynaklı olan sağlık sorunları için uzmanlar Liposuction yaptırılmasını tavsiye ediyorlar. Herkes Liposuction’ın kimlere yapıldığını ve bu operasyonun tehlikeli olup olmadığını araştırıyor.

Liposuction Ne Demek?

Liposuction, lipo veya okunuşuyla ‘liposakşın’insanların bedenlerinde bulunan yağların alınmasıyla gerçekleşen Plastik Cerrahi işleme denilir. Liposuction obezite problemi yaşayan kişilerde gerek görülen bir işlem değildir. Liposuction işlemi vücuttaki beslenme problemlerinden kaynaklanan yağların alınması işlemidir. Bu Liposuction işlemi Plastik Cerrah tarafından gerçekleştirilebilecek bir işlemdir. Cerrahi bir işlem olan Liposuction işlemi faz yağ dokusunun vücuttan atılması ile gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem sayesinde vücuttaki yağlardan kaynaklanan sağlık sorunları ortadan kalkacaktır. Halk arasında bu işleme ‘yağ aldırma’ işlemi denilmektedir. Liposuction genel olarak bel basen, göğüs, ve basen bölgelerindeki fazla yağların olduğu yerlere yapılmaktadır. Plastik Cerrahi eğer uygun görürse bölgesel fazlalıkların bulunduğu yerlere Liposuction işlemi uygulanabilir.

Liposuction’ın diyet gibi düşünülmesi çok yanlıştır. Liposuction bütün ameliyatlar ve operasyonlar gibi cerrahi bir işlemdir. Liposuction genel olarak vücutta kilo verme ya da zayıflama gibi etkiler yaratmaz. Liposuction yalnızca belirlenen bölgeye yapılır ve bölgesel bir zayıflama, şekil almasını sağlar. Liposuction vücuttaki fazla yağlardan kanüller aracılığıyla vakumlanarak yağların alınması olan cerrahi bir işlemdir.

Liposuction İşlemi Kimlere Uygulanır?

Liposuction işlemi kişilerin vücudunda gerçek anlamda fazla ve eritilemeyen yağları olan kişilere yapılır. Doktor tarafından doğal yöntemlerle eritilen yağlar için Liposuction önerilmez. Liposuction Plastik Cerrahi doktorunun tavsiyesi olmadan yapılamaz. Bundan dolayı Liposuction işleminin kimlere yapıldığını tıbbi olarak yanıtlamak lazımdır. Liposuction’a bir çeşit zayıflama yöntemi olarak bakılması kesinlikle yanlış olabilir. Bu işlem yalnızca operasyonu gerçekleştireceği bölgede etki eden bir incelme yöntemi olacağı için öncelikle cerrahın bölge üzerinde çalışması gereklidir. Rahatsızlığı olan kişinin genel bir kilo problemi varsa bu spor, diyet gibi yöntemlerle ortadan kalkma durumu varsa Liposuction işlemi tercih edilemez.

Liposuction sağlık problemleri olan kişilere ve bu operasyona izin vermeyen bir problem yaşanacaksa bu operasyon uygulanamaz. Bu operasyon yapılmadan önce cerrah operasyon yapılacak kişiye birçok test yapar ve testlerin sonuçlarına göre bu işlemin gerçekleşip gerçeklemeyeceğine karar verir. Bu hastalıklar genellikle aşırı yaşlılığı getirdiği hastalıklar, kalp rahatsızlıkları, diyabet hastalığı gibi sistemsel hastalıklardır. Bunların yanında doğmuş yapmış ve doğum kilolarını verebilmesi mümkün olan kişilere ve hamilelere uygulanmaz. Genel olarak Liposuction işlemi vücut yağ oranına, sağlık durumuna ve doktorun vereceği karara bağlıdır. Bu işlem kilolarını rahatça verilebilecek ve yağları kolayca eritilebilecek kişilere tavsiye edilmez. Liposuction işleminin yaşlılara yapılabilme durumu derinin uygunluğuna ve yapılan testlerin sonuçlarına bağlı olarak yapılabilir. Vücudun elastik olma durumu da göz önüne alınabilir.

Liposuction İşlemi Nasıl Yapılır?

Liposuction işlemi vücuttaki yağlar birçok yöntem ile biraz sıvı yani akışkan hale getirilir. Bunun için doktor uygun bulduğu yöntemleri hastayla paylaşır. Daha sonra akışkan hale gelen vücut yağları işlemin uygulanacağı bölgede yaklaşık 1-2 mm'lik kesiler açılarak kanüller ile alınır. Burada 2-3 mm ölçüdeki ince ve uzun halk dilinde boru benzeri kanüller kullanılır. Bu kanüllerle vücuttaki sıvı hale gelmiş yağlar vakumlanarak çekilir.

Liposuction İşlemi Sonrasında İyileşme Süreci Nasıl Olur?

Liposuction işlemi ardında her cerrahi operasyon gibi operasyon geçiren kişinin bir süre dinlenmesi, doktorun vermiş olduğu talimatlara uyması ve korse kullanması gereklidir. Vücutta görülen morluk ve ödemler operasyon sonrası normaldir ve 4-8 gün içerisinde iyileşir. Normal seyrinde giden sağlıklı bir Liposuction işlemi sonrasında hastanın durumuna bağlı 1 ve 3 hafta içerisinde normal hayata dönülür. Yine hastaya bağlı olarak kişi 3-4 hafta sonra tamamen iyileşmiş olur.

Liposuction İşlemi Tehlikeli Midir?

Liposuction işleminin zararlı olup olmadığı herkes tarafından merak ediliyor. Liposuction işlemi diğer operasyonlar gibi cerrahi bir işlemdir. Bu işlem kesinlikle Plastik Cerrahi tarafından uygun koşullarda gerçekleştirilmelidir. Liposuction işlemi herkese yapılabilecek bir işlem değildir. Liposuction işlemi yapılabilmesi için gerekli bazı şartlar vardır. Yaş, kilo, sistemler rahatsızlıklar vs cerrah tarafından göz önüne alınarak operasyonun gerçekleşip gerçekleştirilemeyeceğinde etkilidir.

Çok bilinen bir yanılgı vardır ki, Liposuction kalıcı bir işlem değildir. Yani Liposuction yaptıran kişi vücudundaki bölgesel yağlardan ve fazlalıklardan kurtulduğu zaman bunların bir daha gelmeyeceği yanılgısına kapılabilir. Bu tamamen hatadır. Liposuction yaptıktan sonra kişinin yaşam tarzına dikkat etmesi gerekir. Beslenmesine dikkat etmeli, bol su içmeli ve mümkün olduğu kadar egzersiz yapmalıdır.

Liposuction işlemi sonrası vücuttaki dikişlerden dolayı işlem yapılan bölgelerde morluklar olması normal bir durumdur. Liposuction işleminin ardından vücutta ödemler oluşmaktadır. Bütün bu şişlikler ve morarma ile ödemler 4 ila 8 gün arasında iyileşmektedir. Normal dışında yan etkiler görülmesi durumunda doktora ulaşılması gerekir.

Liposuction İşlemi Ardından Nelere Dikkat Edilmelidir?

Liposuction işleminin ardından iyileşmenin kolaylaşması ve işlemin kalıcı olması için dikkat edilmesi gereken şeyler bulunmaktadır. Bu tarz şeyler işlemi yaptıran kişiye doktor tarafından iletilecektir. Ancak bütün hastaların uyması gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu işlemin ardından beslenmeye dikkat edilmelidir. Liposuction sonrasında doktor hastasına korse kullanmasını önerecektir. Bu korse hem iyileşmesine ve kolaylıkla dikişlerin korunmasını ve sarkmaların önlenmesi için kullanılması gereken bir şeydir.