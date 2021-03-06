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Lektin Proteini nedir, eksikliği neden oluşur? Lektin Proteini hangi besinlerde bulunmaktadır?

Koronavirüs hastalığını ağır geçiren kişilerde eksikliği hissedilebilen Lektin proteini birçok vatandaş tarafından çokça araştırılmaya başlandı. Peki Lektin proteini nedir, hangi besinlerde bulunur? detaylar haberimizde yer almaktadır.

06 Mart 2021 Cumartesi 14:08
Lektin Proteini nedir, eksikliği neden oluşur? Lektin Proteini hangi besinlerde bulunmaktadır?
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Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında hastalığı ağır geçirmeye neden olduğu iddia edilen Lektin proteini hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Lektin proteini vücuttaki bağışıklık sisteminde bulunan enfeksiyonlara ve virüslere karşı harekete geçerek sağlığa zarar gelmesini önleyen proteindir. Vücudumuzda bulunan bazı maddeler sağlığımızı olumsuz etkenlere karşı korumaktadır. Bağışıklık sisteminin de güçlü tutulması ile birlikte vücutta bulunan proteinler enfeksiyonlara ve virüslere karşı mücadele etmektedir. Lektin proteini de bu doğal koruma sistemini oluşturan maddelerden birisidir. Virüs, bakteri ve enfeksiyonlara karşı güçlü bit koruyucu olması sebebiyle insan sağlığında önemli bir yere sahip olan Lektin proteini tüm bitkilerde bulunan bit proteindir. Lektin proteini yapışkan bir yapıya sahiptir ve vücutta bulunan hücre zarının şeker molekülüne bağlanır.

Neden Lektin proteini eksikliği oluşur?

 

Vücudumuzun savunma sistemini oluşturan en önemli proteinlerden birisi olan ve vücudun iyi çalışır halde olması için gerekli olan Lektin proteini hücrede yeteri kadar sentezlenmesi gerekmektedir. Koronavirüs hastalarında da görülen Lektin proteini sorunu daha önce yoğun bakımda yatan hastalarda Mannoz bağlayıcı Lektin proteinin doğru sentezlenmediği ve hatta hiç bulunmadığı gözlenmiştir. İnsanların vücudunda Lektin proteini sentezlenmezse, koronavirüs ve beraberindeki diğer hastalıklar ağır atlatılmaktadır.   



Son Güncelleme: 06.03.2021 14:08
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Anahtar Kelimeler:
Lektin ProteiniKoronavirüsLektin Eksikliği
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