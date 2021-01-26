Lazerli dövme sildirme seans fiyatları 2021

Lazerle dövme silinir mi?
Dövme sildirmekten önce dövme yaptırırken çok iyi düşünülmesi gerekilmektedir. Tercihiniz bu konuda çok önemlidir. Sizde iz bırakan, anlam ifade eden, pişman olmayacağınız dövmeler yaptırmalısınız. Memnun kalmadığınız, sizde anısı olan dövmelerden kurtulmak istiyorsanız sildirebilirsiniz. Silme işlemleri lazerle yapılabilmektedir. Seanslar halinde en az 1-2 ay sürmektedir. Seanslar 3 ile 10 seans arasında sürece göre uzayabilir. Bunu sebebi ise dövmenin büyüklüğü, şekli, rengine göre bağlıdır. Parmak ve uç bölgelere yapılan dövmelerin silinmesi uzun zaman alabilir. Nedeni hassas bölgeler olduğu için süre uzar. Her seansta %15-20 renkte açılmaları fark edeceksiniz. Lazer ile dövme silme işlemi iz bırakmadan silinse de bazı durumlarda böyle olmayabilir. Dövme silme işleminde yapılan yerlerde kanamalar meydana gelebilir. Kanayan bölge yara kabuk bağlar ve 15 günde dökülmeye başlar. Kabuk döküldükten sonra renk açılmasını görebilirsiniz. Dövme silme işleminde silinen yere su değdirmemeye dikkat etmelisiniz ve size verilen kremleri kullanmalısınız. Bu esnada güneşten de korumalısınız. Dövme yaşı da bu uygulama da önemlidir. Normalde dövme eskime zamanı 1,5-2 yıldır. Silme işlemi uygulanırken acı hissetmenize karşılık dövme bulunan yere lokal anestezi uygulanmaktadır.
Lazerde yapılan dövme sildirme makineleri?
Bu işlem q-switched Nd YAG makinesi ile yapılmaktadır. Bu cihaz renkli dövmelerin sildirme işleminde kullanılmaktadır.
Başka bir makine ise q-switched Alexandrite ve Nd YAG makinesidir. Bu makine ile kısa sürede dövmenizi sildirebilirsiniz.
Lazer ile dövme sildirme ne gibi durumlarda uygulanmaz?
Hamilelerde
Açık yaralar
Et beni üstü
Hepatit-B hastaları
Cilt ve deri hastaları
Göz ve çevresi
Fiyatları
Dövmenin rengi, bölge, büyüklüğü gibi göz ardı edilerek fiyatlarda değişiklik olabilir. Ortalama fiyat 950.000 TL ve 1.500,00 TL arasıdır. Detaylı bilgi ve fiyat almak için lazer uzmanları ile görüşebilirsiniz.
Hastanelerde dövme sildirme
Devlet hastanelerinde bu işlem gerçekleşmemektedir. Ancak bazı özel hastanelerde dövme sildirme işlemi yapılmaktadır. Bu hastaneler;
Özel Medifema Hastanesi
Medical Park Hastaneleri
Memorial Park Hastanesi
Medipol Hastanesi
Acıbadem Hastaneleri
Bu hastanelerden Dermatoloji, Plastik ve Estetik Cerrahi bölümünden randevu alarak gerçekleştirebilirsiniz.
Ankara’da dövme sildirme
Vermiş olduğumuz kliniklerde randevu alarak dövme silme işleminizi gerçekleştirebilir, fiyatları öğrenebilirsiniz.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Servet Usta
Doç. Dr. Tarık Çavuşoğlu Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
Dr. Fulya Tezel Dermatoloji Uzmanı
Estetik Cerrahi Ankara Op. Dr. Orhan Murat Özdemir
Elos lazer
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ferruh Bingül
Op. Dr. Ayşe Barutçu Estetik ve Plastik Cerrah
Özel NSC Polikliniği Dr. Nilgün Soysal
Özel Ankara HLC Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi
Kayseri’de dövme sildirme
Bu kliniklerde bilgi ve fiyat alarak öğrenebilirsiniz.
Elegan Estetik
Kayseri Memorial Hastanesi Dermatoloji
Özel Dermiss Polikliniği
Simetri Estetik
2021 yılı fiyatları
10 cm kadar çift renk 4-6 seans 900 TL
10 cm kadar tek renk 4-8 seans 900 TL
10 cm büyük tek renk 6-8 seans 1200 TL
10 cm büyük renkli 6-10 seans 1500 TL
Net fiyatları gitmek istediğiniz yerde öğrenebilirsiniz.