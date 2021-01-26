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Lazerli dövme sildirme seans fiyatları 2021

pişman olduğunuz, istemediğiniz, size artık bir anlam ifade etmeyen dövmelerinizden kurtulmak istiyorsanız lazer ile dövmelerinizi sildirebilirsiniz. Bu işlem ile izler kalmayacak.

26 Ocak 2021 Salı 10:06
Lazerli dövme sildirme seans fiyatları 2021
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Lazerle dövme silinir mi?

Dövme sildirmekten önce dövme yaptırırken çok iyi düşünülmesi gerekilmektedir. Tercihiniz bu konuda çok önemlidir. Sizde iz bırakan, anlam ifade eden, pişman olmayacağınız dövmeler yaptırmalısınız. Memnun kalmadığınız, sizde anısı olan dövmelerden kurtulmak istiyorsanız sildirebilirsiniz. Silme işlemleri lazerle yapılabilmektedir. Seanslar halinde en az 1-2 ay sürmektedir. Seanslar 3 ile 10 seans arasında sürece göre uzayabilir. Bunu sebebi ise dövmenin büyüklüğü, şekli, rengine göre bağlıdır. Parmak ve uç bölgelere yapılan dövmelerin silinmesi uzun zaman alabilir. Nedeni hassas bölgeler olduğu için süre uzar. Her seansta %15-20 renkte açılmaları fark edeceksiniz. Lazer ile dövme silme işlemi iz bırakmadan silinse de bazı durumlarda böyle olmayabilir. Dövme silme işleminde yapılan yerlerde kanamalar meydana gelebilir. Kanayan bölge yara kabuk bağlar ve 15 günde dökülmeye başlar. Kabuk döküldükten sonra renk açılmasını görebilirsiniz. Dövme silme işleminde silinen yere su değdirmemeye dikkat etmelisiniz ve size verilen kremleri kullanmalısınız. Bu esnada güneşten de korumalısınız. Dövme yaşı da bu uygulama da önemlidir. Normalde dövme eskime zamanı 1,5-2 yıldır. Silme işlemi uygulanırken acı hissetmenize karşılık dövme bulunan yere lokal anestezi uygulanmaktadır.

Lazerde yapılan dövme sildirme makineleri?

Bu işlem q-switched Nd YAG makinesi ile yapılmaktadır. Bu cihaz renkli dövmelerin sildirme işleminde kullanılmaktadır.

Başka bir makine ise q-switched Alexandrite ve Nd YAG makinesidir. Bu makine ile kısa sürede dövmenizi sildirebilirsiniz.

Lazer ile dövme sildirme ne gibi durumlarda uygulanmaz?

Hamilelerde 

Açık yaralar

Et beni üstü

Hepatit-B hastaları

Cilt ve deri hastaları

Göz ve çevresi

Fiyatları

Dövmenin rengi, bölge, büyüklüğü gibi göz ardı edilerek fiyatlarda değişiklik olabilir. Ortalama fiyat 950.000 TL ve 1.500,00 TL arasıdır. Detaylı bilgi ve fiyat almak için lazer uzmanları ile görüşebilirsiniz.

Hastanelerde dövme sildirme

Devlet hastanelerinde bu işlem gerçekleşmemektedir. Ancak bazı özel hastanelerde dövme sildirme işlemi yapılmaktadır. Bu hastaneler;

Özel Medifema Hastanesi

Medical Park Hastaneleri

Memorial Park Hastanesi

Medipol Hastanesi

Acıbadem Hastaneleri

Bu hastanelerden Dermatoloji, Plastik ve Estetik Cerrahi bölümünden randevu alarak gerçekleştirebilirsiniz.

Ankara’da dövme sildirme 

Vermiş olduğumuz kliniklerde randevu alarak dövme silme işleminizi gerçekleştirebilir, fiyatları öğrenebilirsiniz. 

Art Tattoo salonu Ankara

Dermatoloji Uzmanı Dr. Servet Usta

Doç. Dr. Tarık Çavuşoğlu Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

Dr. Fulya Tezel Dermatoloji Uzmanı

Estetik Cerrahi Ankara Op. Dr. Orhan Murat Özdemir

Elos lazer

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ferruh Bingül

Op. Dr. Ayşe Barutçu Estetik ve Plastik Cerrah

Özel NSC Polikliniği Dr. Nilgün Soysal

Özel Ankara HLC Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi

Kayseri’de dövme sildirme

Bu kliniklerde bilgi ve fiyat alarak öğrenebilirsiniz.

Elegan Estetik

Kayseri Memorial Hastanesi Dermatoloji

Özel Dermiss Polikliniği

Simetri Estetik

2021 yılı fiyatları

10 cm kadar çift renk 4-6 seans 900 TL

10 cm kadar tek renk 4-8 seans 900 TL

10 cm büyük tek renk 6-8 seans 1200 TL

10 cm büyük renkli 6-10 seans 1500 TL

Net fiyatları gitmek istediğiniz yerde öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 26.01.2021 10:06
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Anahtar Kelimeler:
DövmeLazerFiyatSildirme
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