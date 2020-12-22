İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...

Lazerle göz çizdirme nedir? Devlet hastanesi ve Özel hastanelerinde göz çizdirme fiyatları

Göz hastalığı bulunanlar için en rahat ve acısı tedavi yöntemi Lazer ile göz çizdirme ameliyatları nasıl yapılıyor? Ne kadara yapılıyor? Hangi göz tipleri ameliyat için uygun?

22 Aralık 2020 Salı 13:25
Lazerle göz çizdirme nedir? Devlet hastanesi ve Özel hastanelerinde göz çizdirme fiyatları
Takip Et:

Miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisinde kullanılan ve refraktif cerrahide bütün dünyada uygulanan en yaygın yöntem, 1980’li yıllardan beri uygulanan güvenilir bir tedavi olan lazer ile göz çizdirme işlemi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

DÜNYA GÖZ HASTANESİ KİMLERİN LAZER İLE GÖZ ÇİZDİRME AMELİYATI OLABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR!

  • 18 yaşın üzerinde olan, gözlük veya lens kullananlar
  • Göz dereceleri son 1 yılda 0,50 diyoptriden fazla değişmemiş olanlar
  • Miyoplarda - 10 numaraya kadar olanlar
  • Hipermetroplarda +4 numaraya kadar olanlar
  • Astigmatlarda -6 numaraya kadar olanlar
  • Konea dokusu kalınlığı yeterli olanlar
  • Diyabet, romatizma gibi sistematik hastalığı bulunmayanlar
  • Gözlerinde başka herhangi bir hastalık (konea sivrileşmesi, göz tansiyonu vb.) bulunmayanlar
  • Yapılacak detaylı muayene ve tetkikler sonucu göz yapısı doktor tarafından ameliyata uygun bulunan kişiler lazerle tedavi edilebilmektedir.

 

 

LAZER TEDAVİSİ NASIL OLUR?


Hastanelerin imkan ve tedavi yöntemlerine göre farklılıklar bulunuyor. Lazer tedavisi görmek isteyen hastaların özel hastaneyi tercih edeceklerse araştırmalarını öneriririz. Devlet hastanelerinde de vatandaş bu uygulamadan faydalanabilmektedir. SGK ve Emekli sandığı anlaşması mevcut olan tüm hastanelerde göz rahatsızlığı bulunan hastalar lazer ile göz çizdirme imkânından faydalanabilir.Özel kurumlarda tedavi ücretlerinin alt sınırı 1.500 tl civarı iken üst sınırı 7.000 tl ye kadar çıkmaktadır.

 

Hipermetrop, miyop ve astigmat gibi göz rahatsızlığı çeşitlerine göre uygulanan lazerler bulunmaktadır. Femtosaniye Lazer; miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurlarının refraktif cerrahi ile tedavisinde kullanılırken; Miyop Excimer lazer adı verilen lazer cihazı ile tedavi edilebilir. Bu lazer operasyonunu ile dereceye kadar miyoplar tedavi olabilir. Hipermetrop tedavisinde de en çok kullanılan yöntemlerden biri Excimer lazer tedavisidir.

Hastanede yatmak zorunda kalmadan yarım saatlik bir operasyonla yaptırabileceğiniz Lazer ile gözçirdirme ameliyatından sonra hayatınızda neler değişecek?

  • Gözlük ve lenslerin yarattığı rahatsızlıklardan tamamen kurtulacaksınız.
  • Sabahları veya gece uykunuzdan uyandığınızda saati rahatlıkla görebileceksiniz
  • Spor aktivitelerinde rahatlık ve daha yüksek başarı sağlayacaksınız
  • Denizde ya da havuzda yüzerken etrafı net görebileceksiniz
  • Rüzgar ve yağmur gibi iklim olaylarından daha az rahatsızlık duyacaksınız
  • Lensinizin kaybolması, gözlüğünüzün kırılması gibi durumlardan kurtulacaksınız
  • Gözlüksüz ve lenssiz doğal görünüm ve görüş elde edeceksiniz

 

 

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 13:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GÖZSAĞLIĞILazerLAZEROPERASYONGÖZÇİZDİRMEGÖZTEDAVİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mutasyona uğrayan virüs Avrupa'da ne durumda? Acil durum görüşmeleri başladı!
Mutasyona uğrayan virüs Avrupa'da ne durumda? Acil durum görüşmeleri başladı!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Sputnik V aşısı için yurt dışından ilk onay geldi!
Sputnik V aşısı için yurt dışından ilk onay geldi!
İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı!
İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı!
Bakan Koca 21 Aralık korona virüs vaka tablosunu duyurdu! Vaka sayısı 20 binin altına indi
Bakan Koca 21 Aralık korona virüs vaka tablosunu duyurdu! Vaka sayısı 20 binin altına indi
Türkiye'de koronavirüs hakkında yapılan anket sonucu şok edici! Aşı, vaka sayıları ve test sayıları hakkında verilen cevaplar
Türkiye'de koronavirüs hakkında yapılan anket sonucu şok edici! Aşı, vaka sayıları ve test sayıları hakkında verilen cevaplar

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Şelemzar Emiri kimdir?
Cengiz Holding sahipleri kimdir? Cengiz Holding kimin, kime ait?
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin
Doğum yapan annelere verilen devlet yardım ödemeleri 2020
Ziraat Bankası'ndan esnafa destek kredileri
TV'de bugün hangi maçlar var? 22 Aralık 2020 Salı Canlı futbol maç programı
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2020 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
Lazerle göz çizdirme nedir? Devlet hastanesi ve Özel hastanelerinde göz çizdirme fiyatları
Estetik yanak dolgu fiyatları ve çeşitleri 2020
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında ne kadar para toplandı? Başkan Erdoğan açıkladı
Ücretsiz maske kimlere dağıtılacak? Kamu kuruluşu ve SGK'lı olarak çalışan kişiler eczaneden ücretsiz maske alamayacak!
Çukur Karaca hain mi?
2019-2020 ilk ara tatil ne zaman? MEB okul tatil tarihleri ne zaman?
Atatürk’e hediye edilen ayetel kürsi yazılı pirinç tanesi
E-Fatura nedir? e-Faturanın sisteminin avantajları ve dezavantajları
Süreli olan engelli raporu yenileme işlemleri nelerdir? 2020 Engelli Sağlık Kurulu raporu çıkarma işlemleri
Yeni evlenecek olan çiftler devlet tarafından verilen konut ve çeyiz hesabı yardımları
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2020
50.000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
İstenmeyen sms iptal etme işlemleri nelerdir? istenmeyen sms engelleme 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.