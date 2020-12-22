Lazerle göz çizdirme nedir? Devlet hastanesi ve Özel hastanelerinde göz çizdirme fiyatları

Miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisinde kullanılan ve refraktif cerrahide bütün dünyada uygulanan en yaygın yöntem, 1980’li yıllardan beri uygulanan güvenilir bir tedavi olan lazer ile göz çizdirme işlemi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

DÜNYA GÖZ HASTANESİ KİMLERİN LAZER İLE GÖZ ÇİZDİRME AMELİYATI OLABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR!

18 yaşın üzerinde olan, gözlük veya lens kullananlar

Göz dereceleri son 1 yılda 0,50 diyoptriden fazla değişmemiş olanlar

Miyoplarda - 10 numaraya kadar olanlar

Hipermetroplarda +4 numaraya kadar olanlar

Astigmatlarda -6 numaraya kadar olanlar

Konea dokusu kalınlığı yeterli olanlar

Diyabet, romatizma gibi sistematik hastalığı bulunmayanlar

Gözlerinde başka herhangi bir hastalık (konea sivrileşmesi, göz tansiyonu vb.) bulunmayanlar

Yapılacak detaylı muayene ve tetkikler sonucu göz yapısı doktor tarafından ameliyata uygun bulunan kişiler lazerle tedavi edilebilmektedir.

LAZER TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Hastanelerin imkan ve tedavi yöntemlerine göre farklılıklar bulunuyor. Lazer tedavisi görmek isteyen hastaların özel hastaneyi tercih edeceklerse araştırmalarını öneriririz. Devlet hastanelerinde de vatandaş bu uygulamadan faydalanabilmektedir. SGK ve Emekli sandığı anlaşması mevcut olan tüm hastanelerde göz rahatsızlığı bulunan hastalar lazer ile göz çizdirme imkânından faydalanabilir.Özel kurumlarda tedavi ücretlerinin alt sınırı 1.500 tl civarı iken üst sınırı 7.000 tl ye kadar çıkmaktadır.

Hipermetrop, miyop ve astigmat gibi göz rahatsızlığı çeşitlerine göre uygulanan lazerler bulunmaktadır. Femtosaniye Lazer; miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurlarının refraktif cerrahi ile tedavisinde kullanılırken; Miyop Excimer lazer adı verilen lazer cihazı ile tedavi edilebilir. Bu lazer operasyonunu ile dereceye kadar miyoplar tedavi olabilir. Hipermetrop tedavisinde de en çok kullanılan yöntemlerden biri Excimer lazer tedavisidir.

Hastanede yatmak zorunda kalmadan yarım saatlik bir operasyonla yaptırabileceğiniz Lazer ile gözçirdirme ameliyatından sonra hayatınızda neler değişecek?