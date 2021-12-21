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Lavanta yağı ne işe yarar, Lavanta yağının saç sağlığı için önemi nedir?

Lavantanın hem kendisi hem de yağı oldukça sağlıklı ve faydalıdır. Lavanta yağının ne işe yaradığı araştırılmaktadır. Lavanta yağı ne işe yarar? Ayrıca lavanta yağının saç sağlığı için önemi de araştırılmaktadır. Lavanta yağının saç sağlığı için önemi nedir? Bu haberimizde lavanta yağına ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte lavanta yağı ve saç sağlığına faydası...

21 Aralık 2021 Salı 14:00
Lavanta yağı ne işe yarar, Lavanta yağının saç sağlığı için önemi nedir?
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İnsanlar,saç sağlığına oldukça önem vermektedir. Saç sağlığı için araştırmalar sürekli yapılmaktadır. Lavanta yağı, saç sağlığı için oldukça önemlidir. Hem doğal hem de sağlıklı bir yöntem olması nedeniyle faydaları merak edilmektedir. Lavanta yağı saç sağlığına nasıl fayda sağlamaktadır?

Lavanta yağı

Lavanta bitkisinin çiçek bölümünde yer alan sivri uçlarından damıtılarak lavanta yağı elde edilmektedir.  Lavanta yağı uçucu yağ sınıfında yer alır. Bu yağ ,özellikle saç sağlığı için çok faydalıdır.Lavanta yağının faydaları neler?

Lavanta yağı ve saç sağlığı

  • Lavanta yağı saç dökülmesini engellemektedir: Yağ, saçları kökten uca kadar besleyip sağlıklı bir hale getirir. Düzenli kullanıldığı zaman saçın dökülmesini engeller. Haftada 2 kez bu yağ saçlara uygulanmalıdır.
  • Lavanta yağı saçların parlaklığını artırır: Lavanta yağı, saça doğal bir parlaklık kazandırmaktadır. Bu parlaklık oldukça sağlıklıdır. Bu parlaklığı kazanmak için lavanta yağını düzenli olarak kullanmak gerekir.
  • Lavanta yağı saçları beslemektedir: Saçların sağlıklı olabilmesi için bazı vitamin ve minerallere ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç sağlanmadığı zaman saçlarda kırılma ve cansızlaşma meydana gelir. Lavanta yağı bu durumu engeller ve içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde saçın beslenmesini sağlar.
  • Lavanta yağı yeni saç oluşumunu sağlar: Lavanta yağını saçlara uygulayarak doğal yolla yeni saç oluşumu sağlanmaktadır. Saç derisine masaj yaparak uygulanırsa saç oluşumu desteklenir.
  • Lavanta yağı kuru saç derisini nemlendirir:  Kuru saçlar, ilerleyen zamanlarda deride egzama ve kepeklenme yapmaktadır. Bu durumu engellemek için lavanta yağı kullanılabilir. Lavanta yağı saç derisini nemlendirmektedir.
  • Lavanta yağı kepeklenmeyi engeller: Yağ içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kepek oluşumu engellenmektedir. Düzenli olarak kullanımda  kepek ve bit oluşumu engellenir.
  • Lavanta yağı saç uzamasını sağlar:  Lavanta yağı saçların kolay şekilde uzamasını sağlar. Düzenli kullanıldığında saç uzaması görülecektir.

Son Güncelleme: 21.12.2021 14:00
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