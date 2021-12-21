Lavanta yağı ne işe yarar, Lavanta yağının saç sağlığı için önemi nedir?

İnsanlar,saç sağlığına oldukça önem vermektedir. Saç sağlığı için araştırmalar sürekli yapılmaktadır. Lavanta yağı, saç sağlığı için oldukça önemlidir. Hem doğal hem de sağlıklı bir yöntem olması nedeniyle faydaları merak edilmektedir. Lavanta yağı saç sağlığına nasıl fayda sağlamaktadır?

Lavanta yağı

Lavanta bitkisinin çiçek bölümünde yer alan sivri uçlarından damıtılarak lavanta yağı elde edilmektedir. Lavanta yağı uçucu yağ sınıfında yer alır. Bu yağ ,özellikle saç sağlığı için çok faydalıdır.Lavanta yağının faydaları neler?

Lavanta yağı ve saç sağlığı