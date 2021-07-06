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LABİM Aile Hekimi tahlil sonuçları sorgulama ve öğrenme

Rahatsızlıkları nedeni ile aile hekimine başvuran kişiler, yaptırdıkları tahlillerin sonuçlarını almak için beklemek zorunda kalıyordu. Artık tahlil sonuçları bekleme devri kapandı. LABİM ile sonuçlar online olarak öğrenilebilecek. Peki aile hekimi tahlil sonuçları nasıl öğrenilir? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

06 Temmuz 2021 Salı 04:00
LABİM Aile Hekimi tahlil sonuçları sorgulama ve öğrenme
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LABİM aile hekimi tahlil sonuçları nasıl öğrenilir? Sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İntenet üzerinden online olarak öğrenilebilir. Laboratuvar sonuçları ise İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı olan LABİM sonuç sayfasından gösterilmektedir. 

Aile hekimi tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

Aile hekiminin sizden istediği tahlillerin sonuçlarına ulaşmak artık çok kolay. Tahlilleri verdikten sonra hastanede sonuçları almayı beklemenize gerek kalmadı. Online olarak yapılan tetkiklerin sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından hazırlanan Laboratuvar Bilgi Sistemi’nde yapılan tahlillerin sonuçları gösterilecek. İntenet sitesi olmayan aile hekimliklerini arayarak da sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. 

İstanbul aile hekimi laboratuvar sonuçları

 

LABİM laboratuvar sonuçlarından, İstanbul’da ikamet edip aile hekiminde muayene olan kişiler testlerinin sonuçlarına ulaşabilirler. İl Sağlık Müdürlüğü’nün laboratuvar sonuçları sorgulama LABİM sayfasından TC kimlik ve kayıt numaralarınız ile sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Verilen barkodunuzun üzerinde kayıt numarası bulunmaktadır. 

İstanbul aile hekimi tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

 http://95.0.144.96/labim/HastaTetkikSonucSorgulama.aspx Bu linke tıklayarak giriş yapılmalıdır. Sonra TC kimlik ve kayıt numarası girilmeli ve istenilen bilgiler doğru ve eksiksiz olarak yazılmalıdır. Sorgula kısmına tıklayarak tahlil sonuçları sorgulanır. Bağcılar devlet hastanesi tahlil sonuçları sayfasından da sonuçlar öğrenilebilir. 

Ankara halk sağlığı laboratuvar sonuçları 

Halk sağlığı laboratuvar sonuçları ekranından, Ankara’da ikamet eden kişiler aile hekiminde verilen tahlillerin sonuçlarını öğrenebilirler.  http://31.223.33.10/webgiris/sonuc.php Bu ekrandan sorgulama yapmak için verilen barkod numarası girilmelidir. Bu linke tıklayarak TC kimlik, barkod numarası ve soyadı yazan boşluklar doldurulmalıdır. Giriş kısmına tıkladıktan sonra sonuç ekranınıza gelecektir. 

Adana LİOS halk sağlığı laboratuvar sonuçları

 

LİOS vatandaş sonuç sorgulama sayfasından, TC kimlik numarası, barkod ve doğum yılı girilerek sonuçlara ulaşılabilir. Aile hekiminde yaptırılan tahlillerin sonuçları aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.

http://01hsl.com/SonucOgren.aspx?SonucListe=DtarihYilBarkod bu link üzerinden açılan sayfada istenilen tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak girilmelidir. Doğrulama kodu girilerek sorgula kısmına tıklanır.

LIOS Antalya 

Antalya il halk sağlığı laboratuvarı, tetkik sonuç sorgulama- melis üzerinden sonuçlar öğrenilir. Online olarak sorgulama işleminizi de gerçekleştirebilirsiniz. https://melis.saglik.gov.tr/hastasonuc Bu link üzerinden hasta kayıt numarası ve TC kimlik numarası ile sorgulama işlemi yapılır. 

İzmir halk sağlığı müdürlüğü hasta laboratuvar sonuçları 

Aşağıda verilen TSM’lerin sonuçları bu sayfadan öğrenilebilmektedir. 

Balçova TSM, Bayındır TSM, Beydağı TSM, Buca TSM, Çeşme TSM, Gaziemir TSM, Güzelbahçe TSM, Karabağlar TSM, Karaburun TSM, Kiraz TSM, Konak TSM, Menderes TSM, Narlıdere TSM, Ödemiş TSM, Seferihisar TSM, Selçuk TSM, Tire TSM, Torbalı TSM, Ura TSM

 Karşıyaka halk sağlığı sonuçları öğrenme sayfası; https://lab.ism.gov.tr/alissonuckarsiyaka/hastasonuc_hasta.aspx

Aşağıda verilen TSM’lerin laboratuvar sonuçlarına Karşıyaka halk sağlığı laboratuvarı sonuç sayfasından erişim sağlayabilirsiniz. 

Aliağa TSM, Bergama TSM, Bonova TSM, Çiğli TSM, Dikili TSM, Foça TSM, Karşıyaka TSM, Kemalpaşa TSM, Kınık TSM, Menemen TSM, Bayraklı TSM 

Konya halk sağlığı laboratuvar sonuçları 

Eski adı sağlık ocağı olan aile hekimliğinde yapılan  sağlık amaçlı kontrollerin sonuçları için sorgulama sitesi bulunmaktadır. Bu site için verilen linke tıklamanız yeterlidir.  https://hsl.konyasm.gov.tr:38007/Alissonuc/HastaSonuc_Hasta.aspxLinke giriş yaparak TC kimlik numarası, önek no ve güvenlik kodu girilmelidir. 

Bursa halk sağlığı laboratuvarı tahlil sonuçları 

LIOS sistemi üzerinden Bursa’da yaşayanlar yaptırdıkları tahlillerin sonuçlarına erişim sağlayabilirler. https://hsl16.bsm.gov.tr:32144/#/login?retun=%2F

Kocaeli halk sağlığı laboratuvar sonuçları 

Oluşturulan intenet sitesinden tüm sonuçlara ulaşılabilmektedir. http://95.0.148.33:3754/Alissonuc/

Hsl33 sitesi Mersin 

TC numaranız ve barkod numaranız ile giriş yaptıktan sonra sitenin menüsünde bulunan hasta girişi kısmından sorgulama işlemi yapılmaktadır. 

E-Nabız sistemi 

Kullanıcı bilgileri ile siteye giriş yaptıktan sonra, menüde bulunan tahlillerim kısmına tıklanır. Daha sonra seçilen tarihte sonuçlarınız listelenir ve geçmişte yapılan laboratuvar sonuçları da gözükmektedir. 


Son Güncelleme: 06.07.2021 04:00
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Anahtar Kelimeler:
Sonuç SorgulamaAile HekimiLABİM
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