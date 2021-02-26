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Kuşburnu nedir, faydaları melerdir? Kuşburnu çayı nasıl hazırlanır?

Kış günlerinin yaklaşmasıyla kuşburnu çayı yeniden gündeme geldi. Vatandaşlarımız bin bir derde şifa olan kuşburnu çayının faydalarını, yapılışını merak ediyor.

26 Şubat 2021 Cuma 20:18
Kuşburnu nedir, faydaları melerdir? Kuşburnu çayı nasıl hazırlanır?
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Aktarlarda şifa kaynağı olarak satılan başta C vitamini ve birçok hastalık için tavsiye edilen kuşbunu faydaları ve yapılışı belli oldu. Kış günlerinin yaklaşmasıyla kuşbunu çayı yeniden gündeme geldi. Vatandaşlarımız bin bir derde şifa olan kuşbunu çayının faydalarını, yapılışını merak ediyor.

Tüm meyve ve bitkiler içerisinde içinde en çok C vitamini bulunduran kuşbunu özellikle soğuk havalarda tüketilmektedir. İçinde bulundurduğu vitaminlerin yanı sıra kuvvetli antioksidanlar bulundurur.

Kuşbunu gülgiller ailesinden yabani bir gül çeşididir. Gülün boyu 1 ile 3 metre arasında değişmektedir. Her gülde olduğu gibi kendisinin de dikenleri bulunur. Sonbahar da toplanmaya başlanır.

Türkiye’de üretilen kuşbunu lezzetli olduğu kadar tamamen bir şifa kaynağıdır. Sadece çay olarak tüketilmeyen kuşbunu marmelat reçel ve pekmezi de yapılmaktadır. Fakat şifa olarak kullanılmak istenildiğinde şeker katılmamış şekilde kullanılması tavsiye edilmektedir.

Kuşbunu Faydaları

  • İçerisinde yüksek miktarda antioksidan vardır.
  • İçerisinde C vitamini bulunduğundan soğuk algınlığı, nezle ve gribe iyi gelir.
  • Kemikleri güçlendirici etkisi vardır.
  • Kanın pıhtılaşmasını sağlıklı duruma getirir.
  • Vücut ağrılarını aza indirir.
  • İltihaba iyi gelir.
  • İdrar sökücü özelliği vardır.
  • Kabızlık sorununa yardımcı olur.
  • Kansızlık problemi yaşayanlarda kan değerlerini kontrol altına alır.
  • Menopoz döneminde rahatlatır.
  • Kilo vermeye yardımcı olur.
  • Bölgesel yağları eritir.
  • Cildin güzelliğini korur.
  • Genç kalmayı sağlar.
  • Saç ve göz problemlerine faydası vardır.
  • Kansere karşı koruyucu özelliği vardır.
  • Kalp ve damarı sağlık problemlerinden korur.
  • Ödem attırmaya yardımcı olur.
  • Öksürüğe faydası vardır.
  • Vücudun kan pompalamasına yardımcı olur.
  • Mide spazmını hafifletir.
  • Midede ülser gastrit oluşumu önler.
  • Cildi nemlendirme özelliği vardır.
  • Vücudun enerji ve direncinin sağlam olmasını sağlar.
  • Vücut hücrelerini yeniler.
  • Bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • Kandaki kötü kolesterolü kontrol altına alır.
  • Kandaki iyi kolesterolün yükselmesini sağlar.

Kuşbunu Çayı Hazırlanışı

  • Kuşbununun en faydalı hali hiç şüphesiz kuşbunu çayıdır. Doğru bir şekilde demlendiğinde bulunduracağı faydaları sıraladık. Şimdi sıra geldi kuşbunu çayı hazırlanışına;
  • 5 ila 6 Adet kuşbunu hafif bir şekilde ezilir.
  • 1 Bardak kaynar suya ezilen kuşburunları atılarak 10 dk demlenmesi beklenir.
  • Kuşbunu çayımız demlenirken bardağın üstünün açık olmamasına dikkat edilir.
  • Vitaminin ölmemesi için belirtilen süreden çok fazla uzun süre bekletilmemelidir.
  • Yemek yedikten en az 30 dakika sonra tüketilmelidir.
  • 5 dakika içinde tüketilip soğutulmamalıdır.
  • Soğuduğunda vitamini azaldığı için marmelat ve pekmezlerde c vitamin oranı düşüktür.
  • Eğer C vitamini olarak takviye etmek istiyorsanız bu sebepten en doğru kullanım yolu kuşbunu çayıdır.
  • Kuşbununu ısı ve ışıktan uzak bir yerde cam kavanozda muhafaza etmek gerekmektedir.

Kuşbunu Maskesi Yapılışı

Daha sağlıklı ve genç görünmek isteyen kişilerin yaşlanmayı geciktirici etkenlere sahip kuşbununu tüketmesi elbette sadece çayla mümkün değildir. Kuşbununu cildiniz için kullanmak istiyorsanız kuşbunu maskesi yapmanız doğru seçim olacaktır.

Öncelikle malzemelerimizi sıralayalım;

  • 1 fincan yaş kuşbunu
  • 1 yemek kaşığı yağsız yoğurt
  •  1 yemek kaşığı bal

Yapılışı

  • Kuşbunumuzu robottan geçiriyoruz.
  • İçerisine yoğurt ve balımızı ekleyerek karıştırıyoruz.
  • Yüzümüze sürerek 15 dakika bekletiyoruz.
  • 15 dakika sonra cildimizi yıkıyoruz.
  • Böylelikle nemi kaybolan cildimize eski nemini kazandırmış oluyoruz.

Bu soğuk kış günlerinde hasta olanlar için hazırladığımzı bu tarifi, hasta olmayan vatandaşlarımız kendilerini virüslerden korumak için içebilir.



Son Güncelleme: 26.02.2021 20:18
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KuşburnuçayKuşburnu Faydaları
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