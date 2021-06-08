Kuru öksürüğü geçiren 6 doğal yöntem

Solunum yollarını ve akciğerleri tahriş eden balgamın oluşması ve vücuttaki mikroplar ve toz gibi maddelerin vücuttan atmak için kuru öksürük ortaya çıkar. Rahatsız edici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kuru öksürük birkaç gün ya da haftalarca sürebilmektedir. Kuru öksürüğe birden fazla şey neden olabilir. Kuru öksürükten kurtulmak için birden fazla yol vardır. Hekim yardımı alarak ya da doğal yollarla kuru öksürükten kurtulabilirsiniz.

Kuru öksürüğe neden olay şeyler şu şekildedir;

Astım

Reflü

Akciğer hastalıkları

Sinüzit

Alerjik reaksiyon

Tiroit bezi iltihabı

Gırtlak kanseri

Hipertansiyon ilaçları

Psikolojik nedenler

Nemin az olması

Sigara kullanımı

Evcil hayvan tüyleri

Ağızdan nefes almak

Polenler

Hava kirliliği

Temizlik malzemeleri

Ortamda küf ve toz olması

Soğuk hava

Bunun kuruması

Burundan nefes almamak

Sanayi bölgesinde yaşıyor olmak

Kuru öksürük geçirme yolları

Kuru öksürük geçirmek için doğal yollar vardır. Kuru öksürükten kurtulmak için kullanılan ürünler şunlardır;

Adaçayı

Adaçayı, kuru öksürük tedavisinde ilk akla gelen bitkilerdendir. Bal ve limon eklenerek tüketilmesinde hem kuru öksürükten hem de boğaz ağrısından kurtulmayı sağlar. Adaçayı tüketen kişilerde ter atma çok daha kolay olacağı için hem kuru öksürükten hem de kuru öksürüğe neden olan zararlı toksinlerden kolayca kurtulmak mümkün olacaktır. Kuru öksürük için gece yatmadan önce ve sabahları adaçayı tüketilebilir.

Kekik

Kekik ,kuru öksürükten kurtulmak için kullanılmaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde kullanılmaktadır. Kaynar suyun içerisine 2 çay kaşığı kekik yaprağı koyarak 10 dakika demlenmelidir. Süzdükten sonra bal ve limon eklenerek tüketilebilir.

Zencefil

Zencefilin antiviral özelliği vardır. Kuru öksürükten kurtulmak için kullanılmaktadır. Bir bardak sıcak suya bir tutam toz tarçın ve karanfil eklenerek günde 3 defa tüketebilirsiniz.

Ekinezya

Ekinezya ,bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Kuru öksürükten kurtulmak için de kullanılmaktadır.

Nane

Nane birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. . Soğuk algınlığı konusunda da oldukça etkili olan nane, kuru öksürüğün tedavisi konusunda mentol etkisi ile kolaylık sağlamaktadır. Mide rahatsızlığı olanların ve hamilelerin nane kullanmaması gerekmektedir.

Ihlamur

Kış aylarında soğuk algınlığı ve grip için sıklıkla tercih edilen ıhlamur, kuru öksürüğün tedavisi konusunda da oldukça kullanılmaktadır. Boğazı yumuşatan ıhlamur, bunun sayesinde kuru öksürüğün azalmasını sağlamaktadır. Ihlamur çay olarak demlenerek istenildiği zaman tüketilebilir.