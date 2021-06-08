Kuru öksürüğü geçiren 6 doğal yöntem

Solunum yollarını ve akciğerleri tahriş eden balgamın oluşması ve vücuttaki mikroplar ve toz gibi maddelerin vücuttan atmak için kuru öksürük ortaya çıkar. Rahatsız edici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kuru öksürük birkaç gün ya da haftalarca sürebilmektedir. Kuru öksürüğe birden fazla şey neden olabilir. Kuru öksürükten kurtulmak için birden fazla yol vardır. Hekim yardımı alarak ya da doğal yollarla kuru öksürükten kurtulabilirsiniz.
Kuru öksürüğe neden olay şeyler şu şekildedir;
Astım
Reflü
Akciğer hastalıkları
Sinüzit
Alerjik reaksiyon
Tiroit bezi iltihabı
Gırtlak kanseri
Hipertansiyon ilaçları
Psikolojik nedenler
Nemin az olması
Sigara kullanımı
Ağızdan nefes almak
Polenler
Hava kirliliği
Temizlik malzemeleri
Ortamda küf ve toz olması
Soğuk hava
Bunun kuruması
Burundan nefes almamak
Sanayi bölgesinde yaşıyor olmak
Kuru öksürük geçirme yolları
Kuru öksürük geçirmek için doğal yollar vardır. Kuru öksürükten kurtulmak için kullanılan ürünler şunlardır;
Adaçayı
Adaçayı, kuru öksürük tedavisinde ilk akla gelen bitkilerdendir. Bal ve limon eklenerek tüketilmesinde hem kuru öksürükten hem de boğaz ağrısından kurtulmayı sağlar. Adaçayı tüketen kişilerde ter atma çok daha kolay olacağı için hem kuru öksürükten hem de kuru öksürüğe neden olan zararlı toksinlerden kolayca kurtulmak mümkün olacaktır. Kuru öksürük için gece yatmadan önce ve sabahları adaçayı tüketilebilir.
Kekik
Kekik ,kuru öksürükten kurtulmak için kullanılmaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde kullanılmaktadır. Kaynar suyun içerisine 2 çay kaşığı kekik yaprağı koyarak 10 dakika demlenmelidir. Süzdükten sonra bal ve limon eklenerek tüketilebilir.
Zencefil
Zencefilin antiviral özelliği vardır. Kuru öksürükten kurtulmak için kullanılmaktadır. Bir bardak sıcak suya bir tutam toz tarçın ve karanfil eklenerek günde 3 defa tüketebilirsiniz.
Ekinezya
Ekinezya ,bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Kuru öksürükten kurtulmak için de kullanılmaktadır.
Nane
Nane birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. . Soğuk algınlığı konusunda da oldukça etkili olan nane, kuru öksürüğün tedavisi konusunda mentol etkisi ile kolaylık sağlamaktadır. Mide rahatsızlığı olanların ve hamilelerin nane kullanmaması gerekmektedir.
Ihlamur
Kış aylarında soğuk algınlığı ve grip için sıklıkla tercih edilen ıhlamur, kuru öksürüğün tedavisi konusunda da oldukça kullanılmaktadır. Boğazı yumuşatan ıhlamur, bunun sayesinde kuru öksürüğün azalmasını sağlamaktadır. Ihlamur çay olarak demlenerek istenildiği zaman tüketilebilir.