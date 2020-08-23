İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Kurbanlık et buzlukta nasıl saklanır? Buzlukta et saklama incelikleri

Kurban Bayramı sonrasında en merak edilen konu kurbanlık etin buzlukta nasıl saklanacağı olmuştur. Pek çok kişi Kurbanlık et buzlukta nasıl saklanır? Et dondurmak için ipuçları? sorularını araştırmaktadır.

23 Ağustos 2020 Pazar 12:57
Kurbanlık et buzlukta nasıl saklanır? Buzlukta et saklama incelikleri
Takip Et:

Kurban bayramı sonrasında pek çok kişi kestikleri kurbanları buzlukta nasıl saklayacaklarını araştırmaktadır. Özellikle kırmızı etin saklanması konusunda farklı farklı görüşler bulunmaktadır. Özellikle kurban bayramı sonrasında aran et buzlukta nasıl saklanır sorusu ile ilgili uzman görüşler merakla araştırılmaktadır.

Çeşitlerine göre buzlukta et saklama

Buzlukta saklanacak etler için önemli olan noktalar vardır. Bunlardan ilki etin kemikli veya kemiksiz olarak saklanmasıdır. Kemikli ve kemiksiz etler şu şekilde saklanabilir,

  • Kemikli etlerin buzlukta daha fazla yer kaplamaması için et suyu veya ilik suyu şeklinde saklanması daha faydalı olacaktır. Kemik veya ilik suyu kullanmak istemeyenler ise kemikleri küçük parçalara ayırarak daha küçük poşetler ile yer kaplamadan buzlukta eti saklayabilirler denildi.
  • Bonfile veya antrikot şeklinde ki kemiksiz etler ise buzlukta daha az yer kaplaması için et dövme aparatları ile dövülerek inceltilmeli ve buzlukta saklanmalı açıklamaları yapılmaktadır. Bu sayede hem buzlukta daha az yer kaplar hem de buzluktan çıkardıktan sonra daha kolay çözülür.

Buzlukta kıyma saklama

Buzlukta et saklamanın en kolay ve en az yer kapladığı durum eti kıyma şekline getirerek yapılan saklamadır. Kilitli buzdolabı poşetlerine ince katmanlar halinde koyulan kıymalar hem yer tasarrufu sağlamaktadır hem de etin en kolay saklanma yöntemidir.

Buzlukta pişmiş et saklama

Buzlukta kavrulmuş et saklamak isteyenlere verilebilecek en önemli tavsiye eti kendi yağında kavurduktan sonra yağı ile birlikte buzluğa atmak olacaktır. Kavrulan etin yağı buzluğa atıldıktan sonra etin daha uzun süre dayanmasına olanak sağladığı gibi yemek yapmak için buzluktan et çıkarıldığında tekrar pişirme ile uğraşmadan daha kolay yemek yapmaya da olanak sağlamaktadır. Ayrıca kavrulan etlere zeytinyağı, kekik ve benzer ürünler koyularak yapılan marine edilme işlemleri de etin ömrünü uzatacaktır.

Buzlukta köfte saklama

Kıymaları köfte haline getirerek saklamak yine etin kolay bir şekilde saklanması için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Buzlukta daha çabuk donması daha çabuk çözülmesi ile en fazla kullanılan yöntemlerden bir tanesi olan köfteler yemeklere koyulurken de kolayca pişmesi ile sık sık tercih edilmektedir.


Etleri köfte haline getirerek buzlukta saklamak için etin içine baharat ve yağ koyularak yoğurulması gerekmektedir. Yoğurulan et daha sonrasında buzdolabı poşetlerine koyularak uzun süre saklanabilir.

Buzlukta et ne kadar dayanır?

Buzluğa koyulan etler buzlukta herhangi bir sorun çıkmadığı ve ısı kaybı olmadığı sürece 1 yıl boyunca taze şekilde kalabilmektedir. Et çeşitlerine göre değişiklik gösteren durumda ise,

  • Parça ekler 6-12 ay
  • Sakatat 2-3 ay
  • Kıyma 6-12 ay
  • Beyaz et 4 ay

Donmuş etler nasıl çözdürülür?

Buzluktan çıkarılan etlerin kullanılması gerektiği ve çözüldükten sonra tekrar buzluğa atılmaması gerektiği herkes tarafından bilinmektedir. Ancak et buzluktan çıkarıldıktan sonra direkt oda sıcaklığında çözülmesi yapılmamalıdır. Öncelikle buzdolabının alt bölmesine koyularak buzlarının çözülmesi sağlanmalı daha sonrasında kullanılmak üzere dolaptan alınmalıdır.

Buzlukta et saklama incelikleri nelerdir?

Buzluğa et koymadan önce yapılması gerekenlerin başında etin sıcağa ve güneşe çok maruz bırakılmadan buzluğa atılmasıdır. Bilindiği üzere etler oda sıcaklığında bile gereğinden fazla kaldığında bozulabilmektedir. Cam, plastik ve normal poşetlerin buzluğa ilk koyulduğunda nemlenmesi durumları için özellikle buzdolabı poşetlerinin kullanılması gerekmektedir.

Tek parça değil de daha fazla etin tek bir poşet içinde dondurulması planlanıyorsa etlerin birbirine yapışmaması için aralarına kağıt havlu veya ek buzdolabı poşeti koyulması önerilmektedir.

Kurban etlerini buzluğa atma tavsiyeleri

Kurban etleri dondurulmadan önce 4 – 5 saat kadar dinlendirilmesinde fayda vardır. Buzdolabının alt gözlerinde 4 – 5 saat dinlenen daha uzun süre muhafaza edilebildiği gibi tazeliğini de kaybetmeyecektir. Ayrıca kurban etinin üzerinde kalan fazla yağ ve kasların temizlenmesi gerekir.

Doğru bir şekilde saklanan ve dondurulan kurban etleri 1 yılı aşan sürelerde tazeliğini koruyarak kullanılabilmektedir. Aynı zamanda yemeklerde kullanılabilecek kadar etin poşetlenmesi ve dolaptan çıkarılan etin tekrar buzluğa atılmaması gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 23.08.2020 12:57
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Bilecik'te karantina uygulaması!
Bilecik'te karantina uygulaması!
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor

Popüler Haberler

Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi borcu erteleme fırsatları ve şartları! Ağustos 2020
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2020 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
Survivor 2020 58. Bölüm tanıtım fragmanı 26 Nisan Pazar
İŞKUR ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu
Ya İstiklal Ya Ölüm Dizisi ne zaman başlıyor? Trt yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Dualı cuma mesajları 27 Mart Cuma Whatsapp resimli cuma hadisleri
Hercai Zehra öldü mü, diziden ayrıldı mı? Feride Çetin diziden neden ayrıldı?
Halkbank, Yapı Kredi, Odeabank ve İş Bankası 60.000 TL düşük faizli kredi kampanyaları başvuru şartları ve faiz oranları
Kredi notu nasıl hesaplanır?
Aviva Sigorta Bireysel Emeklilik başvurusu ve sorgulama işlemleri
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Ağustos 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.