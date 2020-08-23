Kurbanlık et buzlukta nasıl saklanır? Buzlukta et saklama incelikleri

Kurban bayramı sonrasında pek çok kişi kestikleri kurbanları buzlukta nasıl saklayacaklarını araştırmaktadır. Özellikle kırmızı etin saklanması konusunda farklı farklı görüşler bulunmaktadır. Özellikle kurban bayramı sonrasında aran et buzlukta nasıl saklanır sorusu ile ilgili uzman görüşler merakla araştırılmaktadır.

Çeşitlerine göre buzlukta et saklama

Buzlukta saklanacak etler için önemli olan noktalar vardır. Bunlardan ilki etin kemikli veya kemiksiz olarak saklanmasıdır. Kemikli ve kemiksiz etler şu şekilde saklanabilir,

Kemikli etlerin buzlukta daha fazla yer kaplamaması için et suyu veya ilik suyu şeklinde saklanması daha faydalı olacaktır. Kemik veya ilik suyu kullanmak istemeyenler ise kemikleri küçük parçalara ayırarak daha küçük poşetler ile yer kaplamadan buzlukta eti saklayabilirler denildi.

Bonfile veya antrikot şeklinde ki kemiksiz etler ise buzlukta daha az yer kaplaması için et dövme aparatları ile dövülerek inceltilmeli ve buzlukta saklanmalı açıklamaları yapılmaktadır. Bu sayede hem buzlukta daha az yer kaplar hem de buzluktan çıkardıktan sonra daha kolay çözülür.

Buzlukta kıyma saklama

Buzlukta et saklamanın en kolay ve en az yer kapladığı durum eti kıyma şekline getirerek yapılan saklamadır. Kilitli buzdolabı poşetlerine ince katmanlar halinde koyulan kıymalar hem yer tasarrufu sağlamaktadır hem de etin en kolay saklanma yöntemidir.

Buzlukta pişmiş et saklama

Buzlukta kavrulmuş et saklamak isteyenlere verilebilecek en önemli tavsiye eti kendi yağında kavurduktan sonra yağı ile birlikte buzluğa atmak olacaktır. Kavrulan etin yağı buzluğa atıldıktan sonra etin daha uzun süre dayanmasına olanak sağladığı gibi yemek yapmak için buzluktan et çıkarıldığında tekrar pişirme ile uğraşmadan daha kolay yemek yapmaya da olanak sağlamaktadır. Ayrıca kavrulan etlere zeytinyağı, kekik ve benzer ürünler koyularak yapılan marine edilme işlemleri de etin ömrünü uzatacaktır.

Buzlukta köfte saklama

Kıymaları köfte haline getirerek saklamak yine etin kolay bir şekilde saklanması için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Buzlukta daha çabuk donması daha çabuk çözülmesi ile en fazla kullanılan yöntemlerden bir tanesi olan köfteler yemeklere koyulurken de kolayca pişmesi ile sık sık tercih edilmektedir.

Buzlukta et ne kadar dayanır?

Etleri köfte haline getirerek buzlukta saklamak için etin içine baharat ve yağ koyularak yoğurulması gerekmektedir. Yoğurulan et daha sonrasında buzdolabı poşetlerine koyularak uzun süre saklanabilir.

Buzluğa koyulan etler buzlukta herhangi bir sorun çıkmadığı ve ısı kaybı olmadığı sürece 1 yıl boyunca taze şekilde kalabilmektedir. Et çeşitlerine göre değişiklik gösteren durumda ise,

Parça ekler 6-12 ay

Sakatat 2-3 ay

Kıyma 6-12 ay

Beyaz et 4 ay

Donmuş etler nasıl çözdürülür?

Buzluktan çıkarılan etlerin kullanılması gerektiği ve çözüldükten sonra tekrar buzluğa atılmaması gerektiği herkes tarafından bilinmektedir. Ancak et buzluktan çıkarıldıktan sonra direkt oda sıcaklığında çözülmesi yapılmamalıdır. Öncelikle buzdolabının alt bölmesine koyularak buzlarının çözülmesi sağlanmalı daha sonrasında kullanılmak üzere dolaptan alınmalıdır.

Buzlukta et saklama incelikleri nelerdir?

Buzluğa et koymadan önce yapılması gerekenlerin başında etin sıcağa ve güneşe çok maruz bırakılmadan buzluğa atılmasıdır. Bilindiği üzere etler oda sıcaklığında bile gereğinden fazla kaldığında bozulabilmektedir. Cam, plastik ve normal poşetlerin buzluğa ilk koyulduğunda nemlenmesi durumları için özellikle buzdolabı poşetlerinin kullanılması gerekmektedir.

Tek parça değil de daha fazla etin tek bir poşet içinde dondurulması planlanıyorsa etlerin birbirine yapışmaması için aralarına kağıt havlu veya ek buzdolabı poşeti koyulması önerilmektedir.

Kurban etlerini buzluğa atma tavsiyeleri

Kurban etleri dondurulmadan önce 4 – 5 saat kadar dinlendirilmesinde fayda vardır. Buzdolabının alt gözlerinde 4 – 5 saat dinlenen daha uzun süre muhafaza edilebildiği gibi tazeliğini de kaybetmeyecektir. Ayrıca kurban etinin üzerinde kalan fazla yağ ve kasların temizlenmesi gerekir.

Doğru bir şekilde saklanan ve dondurulan kurban etleri 1 yılı aşan sürelerde tazeliğini koruyarak kullanılabilmektedir. Aynı zamanda yemeklerde kullanılabilecek kadar etin poşetlenmesi ve dolaptan çıkarılan etin tekrar buzluğa atılmaması gerekmektedir.