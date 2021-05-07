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Kudret narının Faydaları saymakla bitmiyor!

Farklı görüntüsüyle dikkat çeken tropikal bir meyve olan kudret narı, karaciğere, kalbe, kansere, vucüttaki iltihaba, romatizmaya ve daha bir çok hastalığa iyi geliyor. İşte Kudret narının faydaları...

07 Mayıs 2021 Cuma 21:14
Kudret narının Faydaları saymakla bitmiyor!
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Kudret narı, farklı görüntüsü nedeni ile halk arasında ‘acayip elma’ ismini verdikleri tropik iklim koşullarında yetişen bir bitkidir. Türkiye’de de yetiştirilen kudret narı, içerdiği vitaminler ve minerallerle sağlığa çok yararı bulunuyor. Kudret narı, kabakgil ailesinden olup tropik iklimde yetişebilen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir.

Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, Türkiye’de en çok Bursa ve Yalova'da yetiştiriliyor. Yazın çiçek açan, sarmaşık formuna sahiptir.

Kudret narı, genellikle birçok aktarda zeytinyağı ya da balla karıştırılan karışımlar şeklinde satışı yapılıyor. Başka bir taraftan kudret narının macun hâli de yine aktarlarda satılmaktadır. İsteyen kişiler aktarlardan kudret narı tohumlarını alarak evlerinde de yetiştirebilirler.

Kudret Narı içeriği

-Demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri

-Cucurbitacin türevleri

- Yüzde40-50 Protein

-Sabit yağlar; Trienasitlerden, α- Elâosterinasit ve trichosanasit

-Alkaloitler, Saponinler, Kinonlar, Reçine, Musilaj, Steroller, Taninler

-Momordicosid, momordisilin, kukurbitinler, kukurbitasinler, lektinler

Kudret narı, yüz yıllardır özellikle mide hastalıklarının tedavilerinde kullanılmış. Kudret narının meyvesi olgunlaşınca birbirinden ayrılır ve turuncu-sarı meyveler verir. Asıl yeri Hindistan olarak kabul edilen kudret narıyla son senelerde kanser tedavileri için de araştırmalar yapılmıştır.

Kudret narı, uzun zamandır mide ve bağırsak problemlerinin tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Bu tarz bir probleminiz varsa günde bir kaşık zeytinyağlı kudret narı yemek uzmnlar tarafından tavsiye ediliyor. Ancak kudret narının bu yararının uzun sürmesi için en az bir ay süresince bu küre devam etmek gerekmektedir. Bu şekilde kudret narı tüketmek; ülser, gastrit, kolit, reflü, kabızlık ve hazımsızlık gibi hastalıklarına iyileşmesini sağlamaktadır. Bu konuda son dönemde yapılmış bir çok araştırmalar var. Konusunda deneyimli bir çok uzman kişi, kudret narının kansere karşı çok yararlı bir besin olduğunu söylüyor.

ABD’de yayınlanan kanser araştırmalarını bir dergide, kudret narının kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önlediği açıklandı. Yine bir araştırma sonucu da meme kanserinin tekrar etmemesi için kudret narının gıdalara katılarak tüketimi tavsiye ediliyor.

Antibiyotik etkiside olan kudret nar içinde Lutein ve Lycopnene isimli maddeler, tümörün büyümesini önlemektedir. Vücutta oluşan yanıklar ve yaraların tedavisinde kudret narının iyileştirici özelliği vardır. Yanıklarda kullanabilmek için kudret narı meyvesinin çekirdeklerini çıkarıp ezdikten sonra lapa halindeyken zeytinyağı ekleyip cam kavanozda saklayın. Bu hâli ile 1 yıl boyunca yanık ve yara tedavisinde kullanılabilir.

İçerdiği Evitamini ve proteinlerle kudret narı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirip dışarıdan gelecek bakteri, mikrop ve virüslere karşı vücudu korur.

Zeytinyağlı kudret narı kürü, iltihaplı bölgeler için bir doğal merhem olarak kullanılır. Antienflamatuvar etkisiyle kudret narı, özellikle dolama tabir edilen zor iyileşen iltihaplanmalar için birebirdir. Bu bölgeye zeytinyağlı kudret narını sürerek bekletildiği zaman, giderek iltihabın kuruduğu görülecektir.

Kudret narı, karaciğeri desteklemeye yardımcı olur. Vücudumuz için çok önemli bir organ olan karaciğerin âdeta dostu olan kudret narı, karaciğeri yenileme özelliği olan kudret narını, günlük olarak düzenli tüketimiyle beraber gelecek sorunlara karşı önlem alınabilir. Bir hastalığınız varsa iyileşmenize yardımcı olacaktır.

Kudret narının kanı temizleme ve kan dolaşımını artırma özelliği bulunur. Antioksidan ve antimikrobiyal özelliğiyle kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleride temizlemektedir.

Kudret narından elde edilen ekstrenin şeker hastalığına iyi geldiği yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu araştırmalar neticesinde kudret narının içerisindeki 4 maddenin kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu gözlemlendi.

Güneş yanıklarına iyi gelen kudret narı, güneşin zararlı ışınlarına karşıda cildi korumaktadır. Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi, cilt lekeleri ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkili olduğu bilinmektedir.

Romatizma ve varis ağrıları için kudret narı sizlere çok yarar sağlamaktadır. Mesela kudret narını bacaklarınıza sürerek bütün gece beklettiğiniz zaman varis ağrılarından sizi kurtaracaktır. Aynı şekilde romatizma ağrılarını gidermek için de kudret narı aynı şekilde size yardımcı olacaktır

Guatr, boynun önünde bulunan tiroid bezinin büyümesi ile boğaz şişiren ve bu sebeple kişiye büyük sıkıntılar yaşatan bir rahatsızlık olup çözümü ise kudret narıdır. Kudret narı, guatrı tamamen temizlemektedir.




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:14
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