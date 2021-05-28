Kronik böbrek hastalığı gençlerde kendini gösteriyor!

Böbreklerin yapısal bozuklukları ile şeker hastalığı veya tansiyon, ateroskleroz, romatolojik hastalıklar, enfeksiyonlar ile doğumsal ve genetik sendromlar pek çok organ ve sistemin yanı sıra böbreği de etkileyerek böbrek yetmezliğine neden olabiliyor.

Bu hastalık ülkemizde giderek yaygınlaşırken kronik böbrek yetmezliği önemi arttırdığı görülüyor. Böbrek hasar görürken kişide tansiyon yükselmesi, kronik yorgunluk, halsizlik, gece idrara çıkma, ağız kokusu, su içme ihtiyacının artması, bacaklarda başlayan ödem gibi belirtiler görülebiliyor.

Gençlerde ileri evreye gelince ortaya çıkıyor!

Gençlerde daha ileri evrelere gelince görüldüğünü söyleyen İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Süheyla Apaydın kişilerin diyabet veya hipertansiyon gibi böbreğin sistemaik hastalıkların mutlaka tedavisi edilmesi gerektiğini söyledi.

Tuz azaltmak, hayvansal proteinleri azaltmak, kilo vermek veya sigarayı bırakmak gibi durumlarda hastalık önlenebiliyor. Hasta belirli aralıklar ile düzenli takibe girmesi gerekmektedir. Kan şekeri kontrolü ile ilaç tedavileri verilebilir.

Kronik böbrek yetmezliğinde birçok faktör etkili olmaktadır. Tuz bırakımı ile sadece kan basıncı kontrol edilemez. Bu yüzden kilo verilmesi tansiyon ve şeker kontrolü yapılmalıdır.

Kronik böbrek hastalığına intenette belirlenen bitkiler gilaburu, yaban mersini, biberiye, kantaron, kudret narı (acı kavun) ile Çin kaynaklı ürünler hastalığa hiçbir yararı yoktur.

Çin kaynaklı bitkiler daha çok hastalığın ilerlemesini arttırmaktadır.