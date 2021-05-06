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Kovid geçiren kişilerde hastalığın bir etkisinin daha kaldığı daha tespit edildi

Eskişehir'de bulunan Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 geçiren kişiler üzerinde yapılan bir araştırmada uzun dönem takipleri sırasında solunum yetmezliğinin yanı sıra başka bulgularında tespit edildiği belirtildi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:13
Kovid geçiren kişilerde hastalığın bir etkisinin daha kaldığı daha tespit edildi
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Eskişehir Şehir Hastanesi 'Kovid Sonrası İzlem Merkezi'nde gerçekleştirilen bir araştırmada 5 ayda 2 bin 100'e yakın koronavirüs geçiren hasta kontrollerde geçirildi. Uzun dönem takiplerde ise koronavirüsün sonrasında solunum yetmezliğinin yanı sıra eklem ağrıları, yorgunluk ve halsizlikle beraber kişide meydana gelen uyku bozukluklar ve unutkanlık gibi nörolojik rahatsızlıklarının devam ettiği ortaya çıkarıldı.

İkinci kez yapılan kontrollerde ise hastalar üzerinde rastlanılan yeni bulgular ise şoke etti. Hastalar üzerinde yapılan incelemelerde koronavirüsü geçiren kişilerin göz ve cildinde döküntüler meydana geldiği ve sürekli kaşıntı rahatsızlığı yaşadıkları tespit edildi.

Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmese yapılan izlenmelerde hala 10 hastadan 1'inde ciddi oranda bir solunum sıkıntısı ile birlikte nefes darlığı şikayetlerinin devam ettiğini gördüklerini ve egzersiz intoleransı denilen kas yorgunluğu şikayetlerinin ise son zamanlarda daha fazla artış gösterdiğini söyledi.

Bazı hastalarda ise atipik göz ve cilt bozukluklarının tespitinin yapıldığı ve bu şikayetlerin Kovid ile bir ilişkisi olup olmadığından net emin olamadıklarını belirten Bildirici, konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 16:13
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs EtkileriEklem AğrılarıHalsizlikNefes DarlığıUyku Bozukluğu
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