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Kovid-19 sonrası görülen koku kaybı için 3 besin önerisi! Nane, tarçın ve sarımsak

Kovid-19 salgınını atlatan kişiler hastalık sonrası koku kaybı yaşarken vatandaşlar koklama yetisinin geri gelmesi için internette iyi gelen besinlerin araştırmasını yapıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Prof.Dr. Şahin Ulu, koronavirüs sonrası ortaya çıkan koku ve ani işitme kaybı ile ilgili önemli bilgilere yer verirken nane, tarçın ve sarımsağın mucizesinden bahsetti. Ayrıntılar haberimizde

07 Haziran 2021 Pazartesi 22:58
Kovid-19 sonrası görülen koku kaybı için 3 besin önerisi! Nane, tarçın ve sarımsak
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Kovid-19 salgını insan sağlığını olumsuz yönde etkilerken vatandaşların en büyük sıkıntısı tat ve koku kaybının yaşanması oldu. Koku reseptör hücrelerine zarar veren salgın hastalığa yakalanan kişileri çaresiz bırakırken vatandaşlar tekrar koku ve tat almak için iyi gelen besinlerin araştırmasını yapıyor. ulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Prof.Dr. Şahin Ulu kahve çekirdekleri, nane, tarçın veya taze sarımsak gibi yiyeceklerin koku kaybını anlamada iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

Koku kaybını anlamak için ayrıca bebek pudrası veya kokulu mum gibi farklı gıda dışı maddelerin kullanımının tehlikeli olmadığını açıkladı.

KBB polikliniğine başvuran koronavirüs pozitif hastalarda boğaz ağrısı, kulak ağrısı, burun tıkanıklığı, ateş, halsizlik, yorgunluk, koku veya tat kaybı, nefes darlığı, sürekli öksürük ve baş ağrısı görüldüğünü söyleyen Ulu, hastalığı atlatan kişilerde 6 ay sonrasında bile tat ve koku kaybının yaşandığını dile getiriyor.

Bu anlamda nane, tarçın ve sarımsak gibi besinlerin tüketilmesi insan sağlığı açısından hem iyi gelirken aynı zamanda bu besinler ile tat koku testi yapılabileceği söylendi.


Son Güncelleme: 07.06.2021 22:58
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Anahtar Kelimeler:
Tat Ve Koku Kaybına Iyi Gelen BesinlerKovid-19 Sonrası Görülen Koku Kaybı
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