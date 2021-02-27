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Kovid-19 aşısının mucidi Uğur Şahin'den normalleşme tarihi

Yeni tip koronavirüs salgına karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, normalleşmeye geçiş sürecine ilişkin tarihi verdi. Almanya basınına konuşan Şahin, tüm dünyanın Mayısıs veya Haziran ayında normale dönebileceğini söyledi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:21
Kovid-19 aşısının mucidi Uğur Şahin'den normalleşme tarihi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarında başarılı sonuçlar çıkaran Biontech kurucusu Prof. Dr.Uğur Şahin, Almanya basınına konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Şahin, normalleşmeye geçiş süreci ile ilgili de net tarih verdi.

Bir çok ülkede başlatılan aşılama çalışmalarıyla birlikte vaka sayılarında önemli bir düşüşün görüldüğünü söyleyen Şahin daha fazla düşüş sayılarının ise önümüzdeki Mayısıs veya Haziran aylarında gerçekleşeceğini ifade etti. Kendileri için en önemli kriter, o tarihe kadar yeterli sayıda kişinin aşılanmış olması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılamanın Kovid-19'un kontrol altına aldığı ve virüsün artık bulaşmayacağı anlamına gelmediği sadece normal bir yaşama tekrar döneceğimiz anlamına geldiğini söyledi.



Son Güncelleme: 27.02.2021 16:21
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Anahtar Kelimeler:
Uğur ŞahinBioNTechNormalleşme Tarihi
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