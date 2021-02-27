Kovid-19 aşısının mucidi Uğur Şahin'den normalleşme tarihi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarında başarılı sonuçlar çıkaran Biontech kurucusu Prof. Dr.Uğur Şahin, Almanya basınına konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Şahin, normalleşmeye geçiş süreci ile ilgili de net tarih verdi.

Bir çok ülkede başlatılan aşılama çalışmalarıyla birlikte vaka sayılarında önemli bir düşüşün görüldüğünü söyleyen Şahin daha fazla düşüş sayılarının ise önümüzdeki Mayısıs veya Haziran aylarında gerçekleşeceğini ifade etti. Kendileri için en önemli kriter, o tarihe kadar yeterli sayıda kişinin aşılanmış olması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılamanın Kovid-19'un kontrol altına aldığı ve virüsün artık bulaşmayacağı anlamına gelmediği sadece normal bir yaşama tekrar döneceğimiz anlamına geldiğini söyledi.