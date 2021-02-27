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Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreçleri devam ederken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, aşı öncesi günlük hayatta kullanılan ağrı kesicilerin aşı sürecindeki etkileri hakkında önemli bilgiler verdi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 13:28
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
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Günlük yaşam içerisinde kullanılan ağrı kesici ilaçların Kovid-19 aşısıyla ilgili etkiyi azaltabileceği yönünde yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, bu sonuçlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Akın, antienflamatuar özelliği içeren ağrı kesicilerin aşılama öncesinde kullanılmaması gerektiğini belirterek bu ilaçların insan vücudunda bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabileceğini söyledi.

Dünya genelinde yüzbinlerce kişiye aşılama uygulamalarına devam ederken Türkiye'de de sağlık çalışanları başta olmak üzere bir çok kişiye Kovid-19 aşıları yapılmaya başlandı. Kovid-19 aşısıyla ilgili araştırma yapan bilim insanları ise normalde sıkça kullanılan ağrı kesicilerin aşının etkisini azaltabileceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde halk sağlığı uzmanı olarak görev yapan ve ayrıca Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Levent Akın, dünya genelinde çok çeşit ağrı kesiciler olduğunu ve bu ilaçların bir kısmının doğrudan beyindeki ağrı merkezini etkilediğini söyleyerek bazı ağrı kesicilerin de bağışıklığın bölgeye gelmesini azaltmasından dolayı insan vücudunun bağışıklığı azalttığını kaydetti.

"KORONAVİÜS AŞISI OLMADAN ÖNCE HEKİME DANIŞILMALI"

Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen kişilerin ağrı kesicileri hekim kontrolünde kullanmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Akın, tıpta 'antienflamatuar' isminin verildiği ilaçların bağışıklık yanıtını azaltabileceği ve bu nedenle bu özelliğe sahip ilaçların aşılama sürecinde kullanılmaması gerektiğini belirterek aşı olanların kol yada vücudunun herhangi bir yerinde ağrı veya halsizlik hissetmesi durumunda aşıyı uygulayan hemşire ya da hekime danışmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.



Son Güncelleme: 27.02.2021 13:28
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşısıAğrı KesiciAntienflamatuar IlaçlarZararları
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