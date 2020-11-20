Korona'yı atlatan bir daha hasta olur mu?

Tüm Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak her gün binlerce kişinin yakalandığı Covid-19 virüsünü bir kez alınca tekrar hasta olunup olunamayacağı merak edilenler arasında yer alıyor.

Bir kez Covid-19 virüsü alan tekrar hasta olur mu?

İlk defa 13 Ocak 2020 tarihinde tespit edilen Covid-19 virüsüyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şimdiye dek virüsün tedavisinde yüzlerce farklı yöntem kullanılarak aşı çalışmaları üzerine de hız kesmeden çalışılmaya devam edilmektedir. Yapılan bir çalışma sonucunda bir kez virüsü alanın tekrar aynı hastalığı yaşayıp yaşayamadığı konusunda kesin bilgiler vermek mümkün olmamaktadır. Kimi insanların bünyelerinde 3-4 ay sonra yeniden gözlemlenebilen virüs kimilerinin bünyesinde ise tekrar gözlenmemektedir. Ancak vatandaşların bu virüsü daha önce almış olmalarına rağmen tekrar alabileceklerini unutmamaları gerekmektedir.

Covid-19 Belirtileri

Kimler daha çok risk altında?

Covid-19’un belirtileri konusunda, herhangi bir belirti gösterilmediği de olabilmektedir. Ancak gözlemlenen belirtiler arasında öksürük, nefes darlığı, ateş, kusma ve boğaz ağrısı gibi olabilmektedir. Diğer yandan bu belirtilerden birinin bile gözlenmesi durumunda ilgili testlerin yaptırılması önem arz etmektedir.

Virüsün özellikle bazı özelliklere sahip insanlar üzerinde daha etkili olabileceği aktarılmaktadır. Buna göre aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan en çok etkilenen insanlar kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 65 yaşından yaşlı olan insanlardır.

Covid-19 virüsünden korunma yöntemleri

Virüsten korunmak adına yapılması gereken en önemli şey hijyendir. Kişilerin hijyenlerine dikkat etmeleri, sık sık ellerini yıkamaları, ellerini ağız ve gözlerine temas ettirmemeleri, diğer insanlar ile sosyal mesafelerine dikkat etmeleri, mümkün mertebede evden çıkmadan sürecin atlatılmasının beklenmesi, dışarı çıkıldığında ise maskesiz asla gezilmemesi, hasta kişilerle temas edilmemesi ve aynı ortamda bulunulmaması ve topluluk halinde bulunulan alanlardan uzak durmaları gerekmektedir. Bu durumlardan birinin bile sağlanamaması halinde kişilerin kendilerini 14 gün süresince izole altına almaları, bu süreç içinde herhangi bir belirti göstermeleri halinde sağlık ekiplerini çağırmaları gerekmektedir.