Koronaya karşı 24 saat etkili sprey geliştirildi!

Edinilen son dakika bilgisine göre koronavirüse karşı etkili sprey olduğu belirtildi. ABD’de Columbia Üniversitesi’nde araştırmacılar dikkatleri çeken yeni çalışmalar yapmaya karar verdi. Yürütülen çalışmalarda koronavirüse karşı 24 saat koruma sağlayan sprey geliştirildiği duyuruldu.

Gelincikler üzerinde denendi

Columbia Üniversitesi’ndeki çalışmada spreyin gelincikler üzerinde uygulandığı ve sprey uygulanan ve uygulanmayan gelinciklere koronavirüs enjekte edildiği ve hepsinin de aynı kafeste tutulduğu açıklandı.

24 saat süren araştırmalarda sprey uygulanan gelinciklere koronavirüs bulaşmadığının tespit edildiği duyuruldu.

İnsan deneyleri uygulanacak

Hayvanlar üzerinde başlatılan denemelerin başarılı olmasıyla birlikte insan deneylerine başlanacağı öğrenildi. Deneylerde başarılı olunmasından sonra seri üretime geçilecek. Okullarda öğrenciler, kamu kurumlarında personellere uygulanabileceği ve üretime onay çıkması halinde her gün kullanılabileceği belirtildi.