Koronavirüs’ün şimdiye kadar en gerçek fotoğrafı çekildi

Yeni tip koronavirüsün en net görüntüsünü yakalayarak fotoğraflama isteyen araştırmacılar en sonuda amaçlarına ulaştılar. Avusturya’da faaliyet gösteren Nanografik isimli bir şirket ile Viyana Teknik Üniversitesi'nin ortak çalışması sonucu virüsün en net görüntüsü fotoğraflandırılarak dünya kamuoyu ile paylaşıldı.

Virüsün en net halini gösteren fotoğrafının çekilmesi sonrası aylarca devam eden bir çalışmayla renklendirildi. Sars Cov-2 virüsünün renklendirilmesi için de Cryo-EM Tomografi ve 3D sistemi kullanıldı.

Daha sonra Viyana Teknik Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar yine aylar süren bir çalışma sonucun, virüsün bir bölümünün kirli mavi, bir bölümünün de pembe renkli çıkıntı görülen yüzeyleri olan şeklini ortaya çıkardı. Son teknoloji ürünleri ile gerçekleştirilen fotoğraflama işlemi sonrası virüs tüm ayrıntılarıyla bundan sonra biyolojik mikroskoplar ile daha detaylı incelenebilecek.