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Koronavirüsün biteceği tarihi veren Bill Gates'ten tüm ülkeleri kurtaracak çözüm önerisi!

2019 yılının Aralık ayından beri tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca kişi hayatını kaybederken günlük yaşam ve ülke ekonomilerini de alt üst etti. Herkesin aklında olan 'Koronavirüs ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtını veren Microsoft'un kurucusu Bill Gates, tüm dünya ülkelerini kurtaracak bir çözüm önerisinde de bulundu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
Koronavirüsün biteceği tarihi veren Bill Gates'ten tüm ülkeleri kurtaracak çözüm önerisi!
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Koronavirüs salgını başladığı ilk günden bu güne kadar dünya genelinde 150 milyonun üzerinde insana bulaşırken 3 milyondan fazla kişinin de ölümüne neden oldu. Daha önce yaptığı açıklamalarla virüs ile ilgili bir çok komplo teorisi kuran Microsoft'un kurucusu Bill Gates, pandeminin seyriyle ilgili çok yeni açıklamalarda bulundu.

İngiliz Sky News'a katılan ve burada önemli bilgiler veren Gates, koronavirüs salgının ne zaman biteceği sorusuna Kovid-19 aşı uygulamalarının çok hızlı yaygınlaştığını ve bu gidişle 2022'nin sonlarında hayatın normale dönmesini beklediğini söyledi. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bazı ülkelerde aşılama miktarlarının istenen seviyeye geleceğini kaydeden Gates, şayet bu aşamaya gelinmesi halinde tüm gelişmiş ülkelerin aşılarını diğer ülkelerle paylaşacağını ve bu durumunda pandeminin seyrinde önemli bir etkiye sahip olacağını ifade etti.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:14
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Koronavirüs Ne Zaman BitecekBill GatesPandemi Bitiş Tarihi
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