Koronavirüsü nezleye benzetenlere uzmanından uyarı: Dikkat, öldürüyor!

Koronavirüsün mutasyon varyantının yayılmasıyla birlikte bsemptomlarının arasına nezle belirtilerinin eklendiği görülmüştü. Son günlerde hastaneye başvuruluların çoğunda görülen bu nezle belirtileri vatandaşlar arasında hastalığın seyrinin nezle şeklinde geçeceği algısını yaratmaya başladı.

Bahar ayları ile birlikte görülen nezle belirtileriyle hastaneye başvuranlarını genel olarak Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını söyleyen uzmanlar, vatandaşların nezleyi hafife alarak pandeminin hafiflediği düşüncesini akıllarında çıkarmaları gerektiğini çünkü koronavirüsün öldürdüğü gerçeğini ututmamak gerektiğini belirtiyorlar.

Konuyla ilgili önemli bilgiler veren Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüsün nezle-grip gibi benzeri semptomlar gösterebileceğini vurgulayarak şu durumda kovid-19'un çok yaygın olduğunu, hızla yayılan virüsün ağırlaşma süresi hızlandırdığını söyledi. Ölümlerde artışında olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Levent Akın, özellikle Güney Afrika mutasyonunda çok yayılım olduğunu belirterek önlemleri daha fazla önemsememiz gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Koronavirüsün İngiliz mutasyonunun daha az bulaş sağladığı veya daha az ölüme sebep olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirten uzmanlar özellikle çocuk ve gençlerde artışın yüksek olduğu ve nezle belirtilerinin doğal olduğunu ifade ederek semptomların nezle-grip gibi belirti benzeri bile olsa bile bu hastalıkğın öldürdüğü gerçeğinin unutulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.