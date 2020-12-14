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Koronavirüsü atlatan profesör hastalığın risklerini açıkladı

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Hasan Güngör, tedavi sonrasında iyileşerek görevine tekrar dönüş yaptı. Hastalığın riskleri hakkında bilgiler veren profesör, korona hakkında ki büyük yanılgıları anlattı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 10:13
Koronavirüsü atlatan profesör hastalığın risklerini açıkladı
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nide Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Hasan Güngör, geçtiğimiz ay koronavirüs salgınına yakalandı. Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte tedavi gören profesör, gerçekleştiirlen tedavinin ardından sağlığına kavuşarak görevinin başına döndü. 

Koronanavirüsün sanıldığı kadar basit bir hastalık olmadığını söyleyen Prof. Dr. Hasan Güngör, bu hastalığın bir oyun olmadığını ve virüs hakkında bilinen büyük yanılgılar hakkında önemli bilgiler verdi. Hastalığın insan sağlığı üzerinde ki riskleri ile ilgili de konuşan Güngör,  “Gençler, hastalığı sanki bir oyun gibi görüyor ancak bu gerçekten çok farklı bir şey çünkü yaş fark etmiyor. Korona virüs, bizim akciğerimizi etkiliyor, enfeksiyona yol açıyor. Kalp krizini tetikliyor, ritim bozukluğunu tetikliyor. Toplardamar pıhtılaşmasını tetikliyor. Ani ölümü tetikliyor." diye konuştu.

Kovid-19'a yakalanma sürecinde oldukça fazla korku ve endişe dolu günler geçirdiğini belirten Prof. Dr. Güngör, hastalığın semptomların önce kendisinde daha sonra da eşi ve 2 çocuğunda görüldüğünü söyleyerek birçok organında çok ciddi ağrılar hissettiğini ve aşırı öksürdüğünü aktararak "Akciğerimde yüzde 15-20 tutulma, zatürre oluştuğu gözlendi. O yüzden yaklaşık 3-4 gün boyunca hastanede tedavi gördüm. Akciğerimde hasar kalmasın diye kortizon ve ekstra kan sulandırıcı eklendi. Değerler normale dönünce kalp kaslarında da bir etkilenme oldu. Troponin değerinde yükseklik oldu." dedi.

"TEDAVİ SÜRECİNE 4 KİLO VERDİM"

Kovid-19'a yakalandıktan sonra tedavi aşamasında 3-4 gün  sadece günde 21 saat uyuduğunu, sürekli yorgun be bitkinlik hissettiğini ifade eden Güngör, konuşmasında "O süreçte 4 kilo kaybettim. Süreç tabii ki sıkıntılı geçti. Bir de hem kendim hastayım, dışarı çıkamıyorum hem de eşim, çocuklarım hasta. Bir şey olur mu diye korku ve üzüntü yaşadık. Ailemi ne kadar korumaya çalışsam da bu sefer başarılı olamadım." ifadelerini kullandı.

Hastalığın hiçbir şekilde hafife alınmaması gerektiği konusuna vurgu yapan ve hastalığın aslında insan sağlığı üzerinde büyük bir riskler oluşturduğunu ifade eden Güngör, özellikle genç neslin bu konuda çok fazla duyarsız olduğunu söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti:

"Koonavirüsün bulaş yaşı fark etmiyor. Korona virüs, bizim akciğerimizi etkiliyor, enfeksiyona yol açıyor. Ekstra sıkıntıları var. Kalp krizini tetikliyor, ritim bozukluğunu tetikliyor. Toplardamar pıhtılaşmasını tetikliyor. Ani ölümü tetikliyor, yani siz korona virüsü kontrol altına aldığınızı zannediyorsunuz ama tedaviniz devam ederken bir anda hayatınızı kaybedebiliyorsunuz. Bu yüzden gençlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Taşıyıcılık oranını azaltmaları gerekiyor."

 

 

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 10:13
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKoronavirüs BelirtileriRiskleri
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