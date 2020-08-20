İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Koronavirüste kimler daha fazla risk altında? Korona virüs nasıl bulaşır?

Dünyada binlerce ölüme sebep olan korona virüs hakkında detaylı bilgiler geldi. Korona virüs hastalığında kimler daha fazla risk altında belli oldu.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:35
Koronavirüste kimler daha fazla risk altında? Korona virüs nasıl bulaşır?
Takip Et:

Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyada küresel bir salgın olan korona virüs hala tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Binlerce ölümün sebebi olan hastalık için bazı hastalıkları bulunan insanlar daha fazla risk taşıyor.

Korona virüs belirtileri nedir?

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün birden fazla belirtisi bulunmaktadır. Hızlı bir şekilde yayılan hastalık, bulaşma oranı olarak da epeyce yüksek bir orana sahip. İnsanların kendilerini korumaları ve diğer insanlardan uzak durması sonucu hastanelerde tedavi ile kontrol altına alını atlatılabiliyor. Hastalığın belirtileri ise şöyle:

  • Ateş
  • Öksürük
  • Nefes darlığı
  • Şiddetli kas ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • İshal

Korona virüs nasıl bulaşır?

Korona virüs insandan insana ağızdan çıkan su damlacıklarının nüfuz etmesi ile bulaşmaktadır. En sık bu şekilde bulaşan hastalık, korona virüsün bulunduğu yerlere dokunduktan sonra elini ağzına, bununa ya da gözüne sürmesi sonucunda da hastalık bulaşmış oluyor.

Korona virüsten korunmanın en önemli yollarından biri hastalardan olabildiğince uzak durmak ve insanlar ile araya mesafe koymaktır. El hijyeninin çok büyük önem taşıdığı hastalıkta, maske kullanılması ise zorunlu hale geliyor.

Korona virüs için kimler daha fazla risk altında?

  • Korona virüsün en çok etkilediği insanlar şu şekildedir.
  • 60 yaş üstü olanlar
  • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar
  • Kalp hastalığı olanlar
  • Hipertansiyon olanlar
  • Diyabet olanlar
  • Kronik Solunum yolu hastalığı olanlar
  • Kanser olanlar
  • Sağlık Çalışanları


Bu tip insanlar korona virüse karşı daha dirençsiz oldukları için hastalığı kolayca kapabiliyorlar. Hastalığa kolay yakalanan bu gruplar, hastalığı aynı oranda zorlu geçirmektedirler. Hastalığın inşaların üzerindeki etkisi ise şöyle:

  • %80 oranında insanlar hafif olarak hastalığı atlatmaktadır.
  • %20 oranında hasta grup hastanede tedavi altında bu hastalıktan kurtulmaktadır.
  • 60 yaş üstü kişilerde ise hastalık çok zorlu geçmektedir.

Korona virüs çocukları ne kadar etkiler?

Genellikle yaşlıları etkileyen hastalık, çocukları da yaşlılar kadar olmasa da etkilemektedir. Çocuklarda bulaşma oranı diğer yaş gruplarına göre daha azdır. Korona virüs nedeniyle çocuklarda ölüm çok az gözlemlenmektedir. Genelde çocuklar hastalığı taşıyıcı olarak bulundurmaktadırlar.

Korona virüs hamileleri ne kadar etkiler?

Hamilelik dönemindeki kadınlar normal bir insana göre daha zayıf bir bünyeye sahiptir. Bu nedenle hamile kadınlar önemli bir risk altındadırlar. Bağışıklık sisteminin hamilelik döneminde zayıflamasıyla korona virüs hamilelerde tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır.

Hamileler hastalığı kapmaları sonucunda bebeklerine geçirme konusunda korkmaktadırlar. Bu konu hakkında herhangi bir veri olmamasına rağmen doğan çoğu bebekte koronaya rastlanmıştır.

Korona virüsten korunma yolları nelerdir?

Korona virüsten korunma isteyenler başlıca dikkat etmesi gereken durum hijyendir. Temizliğe dikkat edilmesinin yanı sıra insanlar korona virüsten şu şekilde korunabilir:

  • El temziliği korona virüste en önemli konulardan birisidir. Eller en az 20 saniye boyunca köpürtülerek yıkanmalıdır. Bunun yanı sıra gün içinde alkollü dezenfektanlar ile eller sıkça hijyen altına alınmalıdır.
  • Eller pis iken hiçbir şekilde göz, burun veya ağız ile temas halinde olmamalıdır.
  • Korona virüs hastası olanlar ile herhangi bir ortamda yakın temasa geçilmemelidir.
  • Hasta olanların çevresinde bulunulduktan sonra eller büyük bir özenle temizlenmelidir.
  • Pandemi süreci dolayısıyla çok önemli bir durum olmadığı takdirde hastane vb. kuruluşlara gidilmemelidir.
  • Öksürük ve hapşırma şikayetleri bulunan kişiler, bu eylemlerde tek kullanımlık peçeteler kullanmalıdırlar.
  • Hayvan etleri çok pişmiş olarak yenilmelidir.
  • Canlı hayvan pazarı ve çiftlik gibi alanlarda hastalığın yoğunluğundan dolayı bulunulmaması gerekir.
  • Seyahat yapıldıktan sonra kişi kendini 14 gün boyunca izole etmeli sıkıntı yaşaması durumunda ise doktora başvurmalıdır.
  • Kapalı topluluk alanlarından olan avm, market gibi yerlerde gerekmedikçe bulunulmaması gerekir. Bu tip yerlerde çok fazla insan ile yakın mesafe kurulması dolayısıyla korona virüs hastalığının yayılma oranı artmaktadır.
  • Dışarıdan eve gelindikten sonra dışarda giydiğini kıyafetleri havalandırıp, bir odada bir süre bekledikten sonra tekrar kullanılması gerekir.
  • Ev dışı herhangi bir ortamda maske kullanılması şarttır.

 



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:35
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Bilecik'te karantina uygulaması!
Bilecik'te karantina uygulaması!
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor

Popüler Haberler

2020 Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyon şartları
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
Playstation 5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye satış fiyatı belli oldu!
Koronavirüste kimler daha fazla risk altında? Korona virüs nasıl bulaşır?
Mahkeme Mahkeme kredi kartlarının aidatlarının geri ödenmesi için emsal karar verdi.! O parayı geri alabilirsiniz
Kanalların yayın akışları 8 Ekim Salı- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
MİSS Turkey 2019 Türkiye güzeli kim seçildi? Yarışmayı kazanan isim kim oldu?
2020 yurt dışında yaşayan gurbetçiler yeni kimlikleri nasıl alacak?
Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşındadır?
Instagram kullanıcı bulunamadı ne demektir?
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL! 1000 TL yardımdan kimler yararlanabilir?
Halkbank 2020 emekli promosyon ödeme tarihleri belli oldu
Toyota Yaris Hibrit tanıtımı yapıldı! 2020 Toyota Yaris hibrit modelinin özellikleri ortaya çıktı
Kia Ağustos kampanyası ile sıfır otomobilde devrim niteliğinde fırsatlar sağlayacak
Engelli raporu başvuru sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2020 sağlık bakanlığı engelli raporu sorgulama
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.