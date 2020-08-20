Koronavirüste kimler daha fazla risk altında? Korona virüs nasıl bulaşır?

Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyada küresel bir salgın olan korona virüs hala tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Binlerce ölümün sebebi olan hastalık için bazı hastalıkları bulunan insanlar daha fazla risk taşıyor.

Korona virüs belirtileri nedir?

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün birden fazla belirtisi bulunmaktadır. Hızlı bir şekilde yayılan hastalık, bulaşma oranı olarak da epeyce yüksek bir orana sahip. İnsanların kendilerini korumaları ve diğer insanlardan uzak durması sonucu hastanelerde tedavi ile kontrol altına alını atlatılabiliyor. Hastalığın belirtileri ise şöyle:

Ateş

Öksürük

Nefes darlığı

Şiddetli kas ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

İshal

Korona virüs nasıl bulaşır?

Korona virüs insandan insana ağızdan çıkan su damlacıklarının nüfuz etmesi ile bulaşmaktadır. En sık bu şekilde bulaşan hastalık, korona virüsün bulunduğu yerlere dokunduktan sonra elini ağzına, bununa ya da gözüne sürmesi sonucunda da hastalık bulaşmış oluyor.

Korona virüsten korunmanın en önemli yollarından biri hastalardan olabildiğince uzak durmak ve insanlar ile araya mesafe koymaktır. El hijyeninin çok büyük önem taşıdığı hastalıkta, maske kullanılması ise zorunlu hale geliyor.

Korona virüs için kimler daha fazla risk altında?

Korona virüsün en çok etkilediği insanlar şu şekildedir.

60 yaş üstü olanlar

Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar

Kalp hastalığı olanlar

Hipertansiyon olanlar

Diyabet olanlar

Kronik Solunum yolu hastalığı olanlar

Kanser olanlar

Sağlık Çalışanları

%80 oranında insanlar hafif olarak hastalığı atlatmaktadır.

%20 oranında hasta grup hastanede tedavi altında bu hastalıktan kurtulmaktadır.

60 yaş üstü kişilerde ise hastalık çok zorlu geçmektedir.

Korona virüs çocukları ne kadar etkiler?

Bu tip insanlar korona virüse karşı daha dirençsiz oldukları için hastalığı kolayca kapabiliyorlar. Hastalığa kolay yakalanan bu gruplar, hastalığı aynı oranda zorlu geçirmektedirler. Hastalığın inşaların üzerindeki etkisi ise şöyle:

Genellikle yaşlıları etkileyen hastalık, çocukları da yaşlılar kadar olmasa da etkilemektedir. Çocuklarda bulaşma oranı diğer yaş gruplarına göre daha azdır. Korona virüs nedeniyle çocuklarda ölüm çok az gözlemlenmektedir. Genelde çocuklar hastalığı taşıyıcı olarak bulundurmaktadırlar.

Korona virüs hamileleri ne kadar etkiler?

Hamilelik dönemindeki kadınlar normal bir insana göre daha zayıf bir bünyeye sahiptir. Bu nedenle hamile kadınlar önemli bir risk altındadırlar. Bağışıklık sisteminin hamilelik döneminde zayıflamasıyla korona virüs hamilelerde tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır.

Hamileler hastalığı kapmaları sonucunda bebeklerine geçirme konusunda korkmaktadırlar. Bu konu hakkında herhangi bir veri olmamasına rağmen doğan çoğu bebekte koronaya rastlanmıştır.

Korona virüsten korunma yolları nelerdir?

Korona virüsten korunma isteyenler başlıca dikkat etmesi gereken durum hijyendir. Temizliğe dikkat edilmesinin yanı sıra insanlar korona virüsten şu şekilde korunabilir: