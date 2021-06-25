Koronavirüse yakalanan Alişan kardeşi Selçuk Tektaş, entübe edildi!

Koronavirüs salgınına yakalanan ve ağır geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Gözyaşları içinde açıklama yapan Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, eşinin durumunun çok kritik olduğunu ve dua istemekten başka ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.

Yoğun bakımda gördüğü tedavi sırasında durumu giderek ağırlaşan Selçuk Tektaş'ın entübe edildiğini öğrenen Alişan'ın ise hastanenin önünde çaresiz beklediği görüldü. Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte annesi Suzan Tektaş'ı teselli ederken yengesine Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu sorulduğunda genç kadın gözyaşlarına boğuldu.