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Koronavirüse hastaları neler yapmalı? Covid-19'a yakalananların yapılması gerekenler

Koronavirüs hastaları neler yapmalı ve Covid-19’a yakalananların yapması gerekenler neler merak ediliyor. İşte uzman görüşlerine göre koronavirüs hastalarının yapması gerekenler.

20 Kasım 2020 Cuma 17:07
Koronavirüse hastaları neler yapmalı? Covid-19'a yakalananların yapılması gerekenler
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ikinci dalga etkisini göstermeye başladı. Vaka sayılarının giderek arttığı son günlerde virüse karşı alınabilecek önlemler önem kazandı. Devlet yeni kısıtlamalarda getirse de vatandaşların kendilerini korumaları da gerekmektedir.

Koronavirüs salgının sürecinde ne merak edilen sorular virüsten nasıl korunmak gerektiği, virüse yakalanıldığında ne yapılacağı gibi sorulardır. İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik.

İlk olarak hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Virüse yakalan kişiler özellikle temizliğine dikkat etmelidir. Bunun yanı sıra hastaların yüz üstü yatmaları bulundukları yerleri havalandırmaları çok önemlidir. Hastalık halsizlik yapsa dahi gün içerisinde yatılmamalıdır. Daha çok oturmak ve dik durmak önemlidir.

Bunun yanı sıra beslenme de vücut direncini arttırmak adına önemlidir. Üç öğün yemek düzeni ve yemeklerde sebze ile meyve tüketilmelidir. C vitamini alınmalıdır. Besinlerden yeterli destek alınmıyorsa vitamin takviyesi alınmalıdır. Ancak ağrı kesici özellikle aspirin gibi ilaçların 40 yaş üstü kişiler tarafından kullanılmaması gerekmektedir. Kullanan kişilerinde de sadece 1 tane alması gerekmektedir. Öksürük için ise bitki çayı ve bol bol su tüketilmelidir. Ancak öksürük kesici şurupların kullanılmaması gereklidir.


Bunların dışında evleri öğlen saatlerinde yarım saat havalandırın ve her gün ortak kullanım alanlarını temizlemek çok önemlidir. Ayrıca evde de sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışın. Özellikle evde çalışan birisi varsa bu kişiden mümkün olduğunda uzak durmaya çalışın. Gün içerisinde sık sık ellerinizi yıkamaya çalışım.

Alo 184 hattı

Eğer hastalığa yakalandığınızı düşünüyorsanız ALO 184 hattını arayarak bilgi veriniz. Bu hat karşınıza çıkan kişiler size semptomlarınızı soracaktır. Semptomlar içerisinde bir veya birkaç tanesinin olması halinde yetkililer size test yapacaktır. Test sonucu pozitif çıkan kişilerin evlerinde kendilerini karantinaya alması gerekmektedir. Ayrıca ekipler belirtilen adrese gelerek filyasyon çalışması yapacaktır. Ayrıca pozitif vaka olan kişinin temas ettiği kişilere de ulaşarak bu kişilerin kendilerini karantinaya alması istenmektedir. Bu kişilerde de semptomların görülmesi halinde aynı süreç uygulanır.

Hangi belirtilerde dikkat edilmeli?

Koronavirüsün birçok belirtisi vardır. Bunlar yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishaldir. Bu belirtilerden birkaçı varsa dikkat edilmelidir.

Belirtisi olan ve şüphelenen kişiler öncelikle sağlık ocaklarına giderek aile hekimine danışmalıdır. Ardından en yakın pandemi hastanesine giderek test yapılmalıdır. Ardından test sonucu çıkana kadar evde karantinaya girmelidir.

Test sonuçları pozitif çıkan kişiler eğer ağır hasta grubunda değilse evinde karantinaya alınır ve hastaların bu süreçte evde de kendisini izole etmesi gerekmektedir. 14 gün boyunda kendisini izole eden kişiye yeniden test yapılır ve sonuçlara göre karantina süresi biter.

Temaslı olan kişiler için de 14 gün karantina uygulamasının yapması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 20.11.2020 17:07
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Anahtar Kelimeler:
KORONABelirtiHasta
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