Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı e-Nabız sisteminden koronavirüs test sonuçları sorgulanabilmektedir. Türkiye’de koronavirüs semptomları gösterip test yaptıran kişiler test raporlarını sağlık tesislerine gitmeden öğrenebilmektedir.

Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar?

e-Nabız coronavirüs test sonuçları nasıl sorgulanır?

Bakanlık tarafından uygulanan koronavirüs test sonucu 1-3 gün içerisinde e-Nabız sisteminden açıklanmaktadır. Test alınma sırasında verilecek barkod ve pasaport numarası ile Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız uygulamasından sonuçlar görüntülenebilmektedir.

Koronavirüs test sonuçlarını alabilmek için sağlık tesislerine gitmeniz gerekmemektedir. Test aldığınızda verilecek barkod numarası ve pasaport ile e-Nabız sisteminden gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.