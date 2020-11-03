İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı

Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkacağı merakla araştırılmaya başlandı. COVID-19 test sonucu sorgulama ekranı ve test sürecine ilişkin merak edilenler.

03 Kasım 2020 Salı 23:17
Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı e-Nabız sisteminden koronavirüs test sonuçları sorgulanabilmektedir. Türkiye’de koronavirüs semptomları gösterip test yaptıran kişiler test raporlarını sağlık tesislerine gitmeden öğrenebilmektedir.

Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar?


Bakanlık tarafından uygulanan koronavirüs test sonucu 1-3 gün içerisinde e-Nabız sisteminden açıklanmaktadır. Test alınma sırasında verilecek barkod ve pasaport numarası ile Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız uygulamasından sonuçlar görüntülenebilmektedir.

e-Nabız coronavirüs test sonuçları nasıl sorgulanır?

Koronavirüs test sonuçlarını alabilmek için sağlık tesislerine gitmeniz gerekmemektedir. Test aldığınızda verilecek barkod numarası ve pasaport ile e-Nabız sisteminden gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.  



Son Güncelleme: 03.11.2020 23:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19 Test Sonucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
Sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
İçişleri Bakanı Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Covid-19 test sonuçları pozitif!
İçişleri Bakanı Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Covid-19 test sonuçları pozitif!
Oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalandı
Oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalandı
Sağlık bakanı uyardı! Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu!
Sağlık bakanı uyardı! Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu!
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu

Popüler Haberler

Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı
Viyana’daki saldırıyı engelleyen Türk'ler kimdir? Viyana’da iki kahraman Türk
1, 2, 3, 4 kıtalık Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri
6,7,10 ve 11.sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak, başlayacak mı? 
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yerleri
Masterchef final büyük ödülü ne? Masterchef büyük para ödülü kaç TL?
Kredi notu nasıl yükseltilir? Kredi notu yükseltme yolları
Star TV Sol Yanım dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Türkiye Rapçisini Arıyor program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
TRT iftar programı Ramazan Sevinci 2020 nerede çekiliyor, çekim yeri neresi?
4 Banka Türkiye genelinde gişe yetkilisi personel alımı yapacak
2020 DGS svınavı ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ve sınava başvuru tarihleri belli oldu
Twitter hesabım kendi kendine otomatik olarak birilerini takip ediyor!
Ferhat ile Şirin dizisi ne zaman başlayacak? Cansu Dere ve Tolga sarıtaş imkansız aşk serüveni
Netflix Kasım 2020 takvimi dizi ve filmleri
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Esra Ruşan kimdir? Esra karakteri kimdir?
Devlet tarafından çiftçilere uygun fiyata tohum müjdesi!
Seksenler Fehmi Baba öldü mü, Fehmi Baba karakterini canlandıran Rasim Ötekin diziden ayrılıyor mu?
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.