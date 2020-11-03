Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı e-Nabız sisteminden koronavirüs test sonuçları sorgulanabilmektedir. Türkiye’de koronavirüs semptomları gösterip test yaptıran kişiler test raporlarını sağlık tesislerine gitmeden öğrenebilmektedir.
Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar?
e-Nabız coronavirüs test sonuçları nasıl sorgulanır?
Koronavirüs test sonuçlarını alabilmek için sağlık tesislerine gitmeniz gerekmemektedir. Test aldığınızda verilecek barkod numarası ve pasaport ile e-Nabız sisteminden gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.
Son Güncelleme: 03.11.2020 23:17