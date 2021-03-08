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Koronavirüs sigara içenlerin üzerindeki olumsuz etkikeri

Koronavirüs ile mücadele bir yıla yakındır devam ederken uzmanlar bu süreçte sigara kullananları ayrı uyarıyor. Sigara içen kişiler koronavirüse yakalanma riski daha sık görülürken, hastalığı daha ağır atlatıyorlar. Sigara içen kişide koronavirüs etkileri nelerdir? İşte sigara içmenin koronavirüs üzerindeki etkisi

08 Mart 2021 Pazartesi 21:22
Koronavirüs sigara içenlerin üzerindeki olumsuz etkikeri
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Solunum yolların etkileyen ve daha çok ciğerlerde etkisini gösteren koronavirüs, insanların nefessiz kalmasına sebep olurken ölümcül durumlarda söz konusu olabilir. Uzmanlar bu süreçte birçok hastalığa değinirken kişilere tedbirli olunması için uyarı yapılıyor. Araştırma konuları arasında yer alan sigara, için önemli uyarılar geldi. Uzmanlara göre sigara içenler koronavirüs hastalığına yakalanma riski oldukça fazladır.

Sigaranın içinde bulunan nikotin, içen kişilerin akciğerlerini hedef alarak olumsuz sonuçlara yol açıyor. Ciğerleri işlevsiz hale getiren sigara, birçok hastalığa sebep açıyor.

Sigara içen insanlar koronavirüse daha çabuk yakalanırken zatürre ve solunum yetmezliği gibi durumlar sıkça görülmektedir.  Akciğer dokusuna daha fazla zarar verirken hava yolu savunma sistemi olumsuz etkilenir. Sigara içen kişilerde ölüm oranı artmaktadır.

Sigara içmek koronavirüse nasıl yardımcı oluyor?

Sigara içenler koronavirüse daha kolay yakalanırken, hastalıktan kurtulmak ise oldukça zorlu bir süreçtir. Sigara içen kişiler parmaklarını yüze yaklaştırması durumunda temasa neden oluyor. Ağız burun ve gözlerle temas eden parmaklar ise tehlike arz etmektedir. Sigara içilen ortamlarda koronavirüs yayılımı oldukça fazladır ve bulaşma riski artar. Nargile içilen ortamlarda ise aynı eşyaları kullanmak virüsün yayılımını etkileyecektir. Sigara içen kişiler maskesini çıkartmak zorunda kaldığı için virüs kapma riski artmaktadır. Sigara içenler virüse yakalanma durumunda ciğerler olumsuz yönde etkileneceği için hayatta kalma şansı azalmaktadır. Sigara kullanımında az veya çok içmek virüs için aynı etkiye sebep olur. Koronavirüs hastalarında içilen sigara miktarına göre vücudu etkileme miktarı kişinden kişiye değişiklik gösterir.



Son Güncelleme: 08.03.2021 21:22
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Anahtar Kelimeler:
SigaraKoronavirüs
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