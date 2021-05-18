Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının yeni belirtilerinin ortaya çıktığı bildirildi. Hastalığın merkezi haline gelen ve virüsün bir çok mutasyona uğradığı Hindistan'daki doktorlar Kovid-19'un yeni belirtileri hakkında bilgileri aktardılar.

The Sun gazetesinde yer alan bir haberde, Hindistan'da görevli doktorlar potansiyel boyuta ulaşan yeninı tespit ettiği aktarıldı. Daha öncesinde belirgin belirtiler arasında yer alan öksürük, tat ve koku kaybının yanı sıra Hindistanlı Bilim İnsanları kişilerde aşırı yorgunluk, ishal ve baş ağrısı gibi diğer çeşitli şikayetlerin de virüs oluşumundaki belirtiler olabileceğini söylediler.

"İŞTE KORONAVİRÜSÜN YENİ SEMPTOMLARI"

Hindistan'a bağlı Kanataka eyaletinde bulunan Bengaluru'lu doktorlar, ağızlarda yaşanan aşırı kuruluğun da bir enfeksiyon belirti işareti olabileceği görüşünü savunuyorlar. Ayrıca dilde tahrişlik, kaşınma ve belirsiz ağrı hislerinin de erken semptomlar arasında yer alabileceğini belirten uzmanlar farklı varyantların yeni semptomlara neden olabileceğinin altını çiziyorlar.