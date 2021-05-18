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Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
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Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını milyonlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken hızla yayılan hastalığın önüne geçebilmek için aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hastalığın hergün farklık göstererek ortaya çıkan semptomlarına ise yeni belirtilerin eklendiği bildirildi. İşte detaylar..

18 Mayıs 2021 Salı 11:26
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının yeni belirtilerinin ortaya çıktığı bildirildi. Hastalığın merkezi haline gelen ve virüsün bir çok mutasyona uğradığı Hindistan'daki doktorlar Kovid-19'un yeni belirtileri hakkında bilgileri aktardılar.

The Sun gazetesinde yer alan bir haberde, Hindistan'da görevli doktorlar potansiyel boyuta ulaşan yeni koronavirüs semptomlarını tespit ettiği aktarıldı. Daha öncesinde belirgin belirtiler arasında yer alan öksürük, tat ve koku kaybının yanı sıra Hindistanlı Bilim İnsanları kişilerde aşırı yorgunluk, ishal ve baş ağrısı gibi diğer çeşitli şikayetlerin de virüs oluşumundaki belirtiler olabileceğini söylediler.

"İŞTE KORONAVİRÜSÜN YENİ SEMPTOMLARI"

Hindistan'a bağlı Kanataka eyaletinde bulunan Bengaluru'lu doktorlar, ağızlarda yaşanan aşırı kuruluğun da bir enfeksiyon belirti işareti olabileceği görüşünü savunuyorlar. Ayrıca dilde tahrişlik, kaşınma ve belirsiz ağrı hislerinin de erken semptomlar arasında yer alabileceğini belirten uzmanlar farklı varyantların yeni semptomlara neden olabileceğinin altını çiziyorlar.


Son Güncelleme: 18.05.2021 11:26
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SemptomlarıYeni BelirtilerKoronavirüs Belirtileri
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