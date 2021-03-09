Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan aşılama uygulamalarıyla ilgili çalışmalar devam ederken Bakan Fahrettin Koca'da aşı uygulamada bu güne kadar yapılan sayı ve süreçle ilgili önemli bilgileri hergün kamuoyu ile paylaşıyor. Diğer taraftan ise bir Türk doktorun öncülüğünde yapılan çalışmada ise yeni bulguları ortaya çıkardı.

Koronavirüs salgınında belirlenen risk grubuna bir yenisinin daha eklendiğini ortaya çıkaran çalışma Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Yüksel Peker liderliğinde yapılırken, söz konusu çalışmanın detayları ise dünyaca ünlü derginin içerisinde yer alarak yayımlandı. Yapılan araştırma sonuçlarında ise bir grup hastanın daha koronavirüs salgını daha ağır geçirme riski olduğu belirlendi.

Prof. Dr. Yüksel Peker'in başlattığı çalışmada koronavirüs salgınında salgına yakalanan vakalarda yeni bir risk grubu keşfedilirken ABDli bir dergide yayımlanan çalışmada bu grupta yer alan hastaların virüsü daha ağır geçirdikleri belirtildi.

Prof. Dr. Yüksel Peker ve ekibi tarafından bir süredir üzerinde değerlendirme yaptıkları çalışmada uyku apnesi riski olan kişilerin Kovid-19'a yakalanması halinde klinik seyirlerinin daha da ağır olduğu gözlemlendi. Araştırma 320 kişi üzerinde yapıldı. 10 Mart tarihi ile 22 Haziran 2020 tarihleri arasında Kovid-19 tanısı konulmuş olan hastalar, uyku apnesi riskiyle ilgili kliniklerde kullanılan bir anket doldurdular ve bu anketi dolduran kişiler bir ay süre ile takip edildi.

Takip durumunda, hastaların horlama sıklıkları, nefeslerinin durmaları, gündüz yaşanan yorgunluk ve beraberinde gelen obezite veya yüksek tansiyon durumları değerlendirildi. Değerlendirme sonuçlarına göre ise toplam 121 hastada uyku apnesi olma olasılığı yüksek bulundu.

Kovid-19 hastalığının klinik seyrinde ise uyku apnesi olasılığı yüksek olan kişilerin düşük olasılık taşıyan hastalara göre klinik kötüleşme risklerinin 1.5 kat olduğu ve oksijen ihtiyaçlarının da 2 kat daha yüksek bulunduğu belirlendi. Özellikle şiddetli horlama yaşayan hastalarda iyileşmelerinin gecikmesinin de ortaya çıktığı araştırma Annals of the American Thoraci Society dergisinde yayımlandı.