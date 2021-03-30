Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!

Yapılan bir araştırma sonuçlarında koronavirüs salgının var olan belirtilerinin yanına bir yenisinin daha eklendiği belirtildi. Yeni belirti hakkında önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Ömer Karadaş, Kovid-19 salgınına yakalanan bazı kişilerin epilepsi nöbetleri geçirdiğinin görüldüğünü kaydetti. Koronavirüs hastalığının ilk başlarda enfeksiyon özellikleriyle ön planda olduğunu fakat zaman ilerledikçe nörolojik bulgularında ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Karadaş, söz konusu nörolojik bulguların da baş ağrısının yanı sıra bilinç bozukluğu kaybına kadar ulaştığını söyledi.

Bazı kişilerde görülen bilinç bozukluklarında genel olarak epilepsi nöbetleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karadaş, nörolojik tetkiklerinde bu tarz sara nöbetlerinin tespit edildiğini kaydederek, bazı hastalarda kendilerinin gördüklerini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Karadaş, konuşmasının devamında kişilerin normal şartlar altında beklenmedik bir ilaç kullandığı yada fazla alkol tüketimi sonrası bu tarz nöbetlerin olabileceğini belirterek koronavirüs salgınına yakalanan kişide birçok organının etkilenmesi sonucunda aynı nöbetleri yaşayabileceğini ifade etti.

Özellikle epilepsi hastalarının durumlarının farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karadaş, hem epilepsi hastalarında hem de epilepsi hastası olmayan fakat koronaya yakalanan kişilerde şayet bilinç bulanıklığı var ise her zaman epilepsi nöbeti yaşayabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti. Böyle dönemler için hastaların tedaviye hızla alınması gerektiğini belirten Karadaş, koronavirüs için verilen bazı destekleyici ilaçlarının var olduğunu belirtti.