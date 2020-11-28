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Koronavirüs olan birine ikinci kez virüs bulaşır mı? Covid19 virüsü 2 kez bulaşıyor mu?

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını hakkında hala çok şey merak ediliyor. covid-19 bir kişiye 2. kez bulaşır mı sorusunun cevabı herkes tarafından araştırılıyor. Tüm dünya bu konuya netlik kazandıramayan Dünya Sağlık Örgütün den konuyla ilgili yapacağı araştırmayı merak ediyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 06:59
Koronavirüs olan birine ikinci kez virüs bulaşır mı? Covid19 virüsü 2 kez bulaşıyor mu?
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Ülkemizle beraber, tüm dünyaya Covid-19 ,bir çok insanın ölümüne sebep oluyor. Bulaşıcı bir hastalık olan Covid-19 salgını bir kişiden, birçok kişiye bulaşıyor.


Bir kez bulaşıp hastalığı yene bir kişiye ikinci kez bulaşmayacağı konusuna net bir cevap vermeyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),temmuz ayı içinde bu hususla ilgili yaptığı açıklamada ne bir sonuç a ulaşamamış. Dünya Sağlık Örgütünün bu hususa dayalı yapmış olduğu açıklamalardan sonra ünlü kişiler den bazılarının ikinci defa Koronavirüs vakasıyla yüz yüze gelmesiyle DSÖ’ tarafından yapılacak olan açıklamalar beklendi.

DSÖ ‘den kamu oyuna yapılan açıklamada “Covid-19 salgınının bir insana ikinci defa bulaşıp bulaşmayacağı konusu hakkında net bir sonucumuz yok. Fakat bu aktif bir araştırma alanı ve şu kadarını söyleyebiliriz, tüm dünya çapında aktif ortak araştırma devam ediyor” şeklinde söylemde bulunmuştu. Türk futbolun da önemli bir yere sahip olan Yılmaz  Vural’ın ikinci defa Covid-19 yakalanıp hastaneye başvurmasından sonra bu konu tekrar güncellik kazandı.



Son Güncelleme: 28.11.2020 06:59
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VirüsSalgınDsö
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