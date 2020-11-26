Koronavirüs koku ve tat kaybı ne zaman son bulur, ne zaman normale döner?

Covid-19 salgını ile ilgili meraklar vatandaşlar arasında artmaya devam ediyor. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar sonrasında merak edilen konularda artışlar yaşanırken koronavirüs nedeni ile koku ve tat alma duyusunun kaybolması merak ediliyor.

Hastalarda yaşanan tat ve koku kaybı tıp dilinde Anozmi olarak adlandırılır. Covid-19 hastalarının %30-95’inde görülen bu durum doktorların virüse yakalandığını düşündüğü için hastanelere giden hastalara ilk sorduğu sorudur.

Koronavirüste tat ve koku kaybı ne zaman son bulur?

Koronavirüste ile tat ve koku kaybı neden olur?

Enfeksiyonun atlatılması sonrasında koku ve tat alma duyusu 7 – 21 gün aralığında geri gelmektedir. Hastalığın en önemli belirtilerinden bir tanesi olan tat ve koku kaybı enfeksiyonun en sık görüldüğü durumdur.

Burun ACE2 reseptörlerinin en fazla olduğu vücut bölgelerimizden bir tanesidir. Burunda bulunan herhangi bir ödem koku sinirlerinin sıkışmasına ve fonksiyon kaybetmesine neden olur. Virüs nedeni ile kısa süre içerisinde koku kaybı devamında da tat kaybı yaşanır. Genç yaşlı herkeste görülen bu durum sonucunda hastalar acı ve tatlı arasında ki farkı anlayamazlar.

Virüsten iyileşme süreci genellikle 7 – 10 gün arasındadır. Virüs nedeni ile yaşanan enfeksiyonun etkisini kaybetmesi ile birlikte ödem azalmaya başlar. Bu sayede koku ve tat alma durumu tekrar kazanılır. Ancak enfeksiyon nedeni ile hastalarda oluşan sinir hasarı ileri seviye olduğunda koku ve tat alma duyusunun geri gelmesi 1 ayı bulabiliyor.

Koku ve tat alma duyusu tedavisi nasıl yapılır?

Koku ve tat alma duyusunun tekrar gelebilmesi ve oluşan hasarı en aza indirmek için her gün burun içine tuzlu su çekilmesi iyi gelecektir. Aynı zamanda kokusu ağır olan uçucuların burunu içine sıkılması koku alma sürecini hızlandıracaktır. Limon kolonyası ve karanfil gibi keskin kokulara sahip maddeler kullanılabilir.