Koronavirüs kabusu büyümeye devam ediyor! Bir yeni belirti daha ortaya çıktı..

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikyobiyoloji anabilim dalı öğretim üyeliği görevinde bulunan Doç. Dr. İbrahim Erayman, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda bir yeni belirtinin daha ortaya çıktığını söyledi. Yeni belirti hakkında detaylı bilgiler veren Doç. Dr. Erayman, bazı hastalarda pıhtı atmasına bağlı olarak unutkanlık belirtisi görüldüğünü ifade etti.

Koronavirüs salgınıyla mücedelede virüsün mutasyon varyantlarının ortaya çıkmasıyla birlikte belirlenen semptomlara yenileri eklenmeye başlanırken son dönemlerde hızla artan vaka sayılarının da bu varyantların etkisiyle olmaya başladığı belirtiyor. Klinik mikrobiyoloji alanında anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. İbrahim Erayman, hastalık belirtilerine unutkanlık semptomunun da eklendiğini söyledi.

'İngiliz varyantı' şeklinde bilinen yeni virüs varyantının çok hızlı yayılmasının virüsü daha çabuk yayılmasını sağladığını vurgulayan Doç. Dr. İbrahim Erayman, uygulanması gereken tedbirlerden vazgeçilmemesi ve aşı olunsa bile önlem almaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Toplumsal bağışıklık için bunu şart olduğunu söyleyen Doç. Dr. Erayman, koronavirüsün bazı hastalarda unutkanlık yaşamalarına neden olduğunu, bunun nedeninin de 'tromboembolik' adı verilen ve pıhtı atması diye tabir edilen olaylardan meydana geldiğini kaydetti.

Bilimsel olarak bunların sonuçlarını görmek gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Erayman, bir sonraki süreçte yapılacak olan bilimsel çalışmalarla bunun ortaya konulabileceğini ve hastalarda yaşanan unutkanlığın tromboembolik olaylar ile bir bağlantısının olabileceğinin kanıtlanacağını söyledi.