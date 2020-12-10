Koronavirüs inaktif virüs aşısı ne demek? mRNA ile arasındaki fark ne?

Covid-19 salgının dünyada neden olduğu kötü sonuçların sonrasında tüm dünya insanları gözünü yeni çıkacak olan aşılara çevirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir inaktif bir de mRNA aşısı için görüşmeler olduğunu açıklamasının ardından vatandaşlar bu iki aşı arasındaki farkın ne olduğunu araştırıyor.

İnaktif aşı nedir?

MRNA aşı nedir?

İnaktif aşı, fiziksel ve kimyasal olarak ölmüş mikro organizmaların olduğu aşıdır. Ne tür tip mikro organizma olursa olsun ekzojen antijen şekliyle algılanır. Hücre dışı bakterilerin sebep olduğu infeksiyonlarla etkilidir. Canlı aşılara oranla bağışıklık süresi kısadır.

Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin aminoasit dizilimine karşılık gelen kimyasal kodu taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA’dan transkripsiyon yöntemiyle sentezlenir ve protein sentez merkezi olan ribozomlara protein kodlayıcı bilgi taşır.